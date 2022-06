Jazz Bonus : Emil de Waal - Handmade in Denmark

Avec “Vente”, sorti en 2021, Emil de Waal a réintroduit dans le monde un groupe danois à l'esprit libre, doté d'une sensibilité nostalgique et d'un style qui va du jazz traditionnel à la musique country à la guitare, en passant par des grooves bouillonnants à l'orgue.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Après s'être associés au label danois April Records durant la période du confinement, ils s'apprêtent à rééditer leur album “Handmade In Denmark” de 2015 pour un public international - et avec une édition vinyle inédite.

Publicité

Ce n'est pas pour autant qu'il est passé inaperçu la dernière fois ; le critique de jazz Dave Sumner l'avait remarqué, décrivant le lien magique entre les musiciens et la musique qui touche "ce point doux et rêveur entre l'éveil et une nuit de sommeil paisible".

La formation comprend la légende de la clarinette Elith "Nulle" Nykjær, âgée de 80 ans, le batteur de jazz-rock-pop Emil de Waal, le multi-instrumentaliste suédois pensif Gustaf Ljunggren et le claviériste du groupe original Søren Kjærgaard.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En écrivant les notes de pochette, le critique danois Henrik Palle note : "Ces quatre musiciens différents partagent un amour profondément ancré de la musique en tant que phénomène qui leur permet de se connecter à un niveau supérieur aux différences d'âge, à l'ethnicité et à l'origine musicale. Et lorsqu'ils se tiennent à ce niveau, jouant à fond, ils se transcendent dans une sphère de créativité irrésistible. L'inspiration réciproque est flamboyante".

Abordant l'improvisation avec une curiosité presque enfantine, le son chaud de la batterie de Emil De Waal soutient la clarinette boisée, la douce pulsation de l'orgue et les couleurs soigneusement choisies de la steel guitar, de la mandole, du céleste, du marimba et plus encore… Pris dans leur ensemble, les neuf titres sont éminemment inclassables. De "la moitié d'un thème télévisé des années 1970, la moitié d'une nouvelle jam collective cool, et 100% accrocheuse" (Bird Is The Worm) à des mélodies complexes et rythmiquement douées, il y a quelque chose à découvrir pour tout le monde.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Et enfin, comme le souligne Henrik Palle, l'album répond à la question brûlante de savoir à quoi ressemblerait l'emblématique The Sound of Silence du duo folk Simon & Garfunkel sans les voix, joué sur une boîte à musique en fer blanc !

La légende américaine du saxophone free jazz Albert Ayler a titré l'un de ses derniers disques avec l'honorable credo suivant : “La musique est la force de guérison de l'univers”.

Le groupe d'Emil de Waal confirme la vérité de cette déclaration audacieuse mais altruiste. Car ces quatre musiciens différents partagent un amour profondément ancré pour la musique qui leur permet de se connecter à un niveau supérieur à celui de l'âge et des origines culturelles.

(extrait du communiqué de presse - traduction C. Charbonnier / A. Dutilh)