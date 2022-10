Jazz Bonus : Éric Séva "Adeo"

Pour son septième album en leader, le saxophoniste et compositeur Eric Séva nous surprend, comme à son habitude, avec un album singulier, qui une fois de plus, ne ressemble pas au précédent. Il conçoit sa musique en aimant prendre des risques et sortir de sa zone de confort, ce qui est d’ailleurs la meilleure définition d’un musicien de jazz. Eric Séva nous propose le septième chapitre de son œuvre, porté par une ambitieuse dimension orchestrale, où il s’est entouré d’un quatuor à corde classique qu’il a intégré à son trio (composé du bassiste Kevin Reveyrand et du batteur Jean-Luc Di Fraya).

Attentif au mélange harmonieux des textures, Eric Séva n’a pas opté pour un prévisible quatuor à cordes, mais a préféré mélanger les cordes et les bois dans un registre grave, afin d’offrir le tapis sonore adéquat qui donne des ailes à son saxophone (principalement ténor et quelquefois soprano). Il est d’ailleurs le seul soliste improvisateur de cette formation sans instrument harmonique, où le quatuor, composé du violoniste et altiste David Vainsot, du violoncelliste Grégoire Korniluk, du clarinettiste basse Nicolas Fargeix et du bassoniste Philippe Hanon, joue scrupuleusement les arrangements écrits d’une main de maître par Eric Séva.

Cet album propose une narration musicale cohérente et fortement émouvante, autour de différents voyages évoqués par des paysages sonores portés par une musique de chambre acoustique, élégante et sophistiquée. « Adeo » signifie « Aller vers », car la musique doit être partagée avec le public. Les émotions ressenties par les musiciens doivent se projeter et voyager à l’intérieur de chaque auditeur et spectateur. C’est la devise d’Eric Séva qui a appris la musique dans les bals populaires de Seine-et-Marne dans le dancing que tenaient ses parents et c’est la raison pour laquelle la mélodie, le rythme, le chant et la danse sont si importants dans ses compositions.

A travers ses précédents albums, des « Folklores Imaginaires » aux « Résonances », en passant par « Espaces Croisés » ou « Nomade Sonore », Eric Séva a toujours mis la notion de voyage au centre de sa musique, en explorant à chaque fois une nouvelle préoccupation formelle et sonore.

par Lionel Eskenazi

Line Up :

Eric Séva (saxophones ténor et soprano, compositions, arrangements)

Kevin Reveyrand (basse)

Jean-Luc Di Fraya (cajon)

David Vainsot (violon, alto)

Grégoire Korniluk (violoncelle)

Nicolas Fargeix (clarinette basse)

Philippe Hanon (basson)