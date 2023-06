Jazz Bonus : Erik Friedlander - She Sees

Pour son quatrième album depuis le diagnostic de la maladie de Parkinson en 2016, Erik Friedlander a d'abord réussi à contrôler les tremblements associés à l'aide de médicaments. Au fil du temps, les médicaments ont perdu de leur efficacité, ce qui a incité Friedlander à subir une opération de DBS (stimulation cérébrale profonde) à NYU Langone l'été dernier. Cette intervention, considérée comme la plus grande avancée dans le traitement de la maladie de Parkinson au cours des 40 dernières années, a éliminé les tremblements de Erik Friedlander, qui étaient l'effet secondaire prédominant de son diagnostic. "J'ai l'impression d'avoir reçu un cadeau spécial qui me permet de continuer à composer et à jouer du violoncelle sans les tremblements, qui m’handicaaient et me rendaient la pratique du violoncelle difficile. C'est remarquable", a déclaré Erik Friedlander. Il continue d'être traité à l'université de New York.

Avec une détermination et un optimisme renouvelés, Erik Friedlander a réuni Sentinel à Mexico en janvier pour enregistrer la suite de leur premier album éponyme. “She Sees” est le deuxième enregistrement de Sentinel et, cette fois, Friedlander a imaginé une sentinelle qui monte la garde et observe le monde. "Telle une déesse, elle voit tout mais choisit d'être présente et de l'enregistrer. Elle observe, pleure, rit, est émue par certains et attristée par d'autres. Elle est toujours là et n'est, jusqu'à présent, pas poussée à l'action". Erik Friedlander a également souhaité élargir son groupe pour cet enregistrement. Le premier enregistrement de Sentinel était composé d'Erik Friedlander au violoncelle, d'Ava Mendoza à la guitare et de Diego Espinosa aux percussions. “She Sees” marque l'arrivée du bassiste Stomu Takeishi, qui a été invité à rejoindre le groupe pour cet enregistrement et en est désormais un membre permanent.

L'album s'ouvre en fanfare sur Baskets, Biscuits and Rain, un hybride de genre où le son agressif de la guitare et les accords puissants se mêlent à des lignes de violoncelle élégantes et enjouées. Suit Wit and Whimsy, une courte mise en bouche mordante qui met en valeur les talents de compositeur d’Erik Friedlander. Blink est une introduction funky à la guitare qui laisse place à une mélodie sournoise au violoncelle. Ce ne sont là que quelques exemples ; chacune des dix pièces de ce recueil est singulière. L'album suit l'esprit agité de Erik Friedlander alors qu'il crée un mélange de genres qui se fondent finalement dans un son propre à Sentinel.

La couleur de Sentinel évolue avec l'apport de Stomu Takeishi. "L'ajout de la basse a ouvert la musique et nous a permis d'explorer l'alchimie du groupe, en échangeant les rôles et en jouant dans différentes formats", a déclaré Erik Friedlander. "Le premier enregistrement avait un caractère plus chambriste. Celui-ci a un son plus ample et plus explosif. La formidable section rythmique de Stomu et Diego a propulsé le groupe, a permis d'augmenter le volume et a permis à Ava de monter le son et d'apporter une énergie rock à la musique".

Stomu Takeishi a effectué des tournées internationales avec divers groupes, de New York au festival de Tampere en Finlande. Membre du Crush Trio de Myra Melford et du groupe Vu-Tet du trompettiste Cuong Vu, il a également joué avec des musiciens tels que Henry Threadgill, Don Cherry, Randy Brecker et Wynton Marsalis. Diego Espinosa est un percussionniste polyvalent, capable de jouer différents types de musique et de convaincre à tout moment. “Qu'il s'agisse de jouer un morceau groove comme Wit & Whimsy ou un morceau plus jazzy comme Soak, Soak !, il apporte une perspective nouvelle, à la fois percussionniste et batteur. Il assaisonne la musique avec ses propres épices, toujours de bon goût", déclare Erik Friedlander. Diego Espinosa s'est produit sur les cinq continents et a collaboré avec des artistes tels que Pierre Boulez, John Zorn et Steve Reich. Il est le fondateur du trio de percussions informatiques The Electronic Hammer et du quatuor de percussions Ear Massage et est un soliste très apprécié.

"Ava Mendoza est une guitariste des plus modernes qui sait lire comme un fou et apporte cette sensibilité rock et sale qui est nécessaire pour que la musique de ce groupe fonctionne. Je ne veux pas que la guitariste ait l'air trop cérébral ; il doit y avoir une certaine franchise dans sa performance", explique Erik Friedlander. "Mais il est difficile d'assurer les parties de guitare et il est encore plus difficile de se les approprier, ce qu'Ava a réussi à faire avec brio”. Ava Mendoza a effectué des tournées à travers les États-Unis et l'Europe et a enregistré et joué avec des musiciens de premier plan tels que Nels Cline, Matana Roberts, John Zorn et Malcolm Mooney. Elle est le leader du groupe d'art rock Unnatural Ways et est bien connue en tant qu'interprète solo de sa propre musique et d'œuvres de compositeurs contemporains.

Vétéran de longue date de la scène Downtown de New York, Erik Friedlander est connu pour son travail prolifique en tant que leader, ayant sorti 22 disques sous son propre nom et apparaissant sur des centaines de CD en tant que sideman. Erik Friedlander a enregistré et tourné avec le quartet The Throw, avec Uri Caine, Mark Helias et Ches Smith. En 2022, ils ont sorti leur deuxième album ensemble, “A Queens' Firefly”. Erik Friedlander a écrit la musique de "Thoroughbreds", actuellement diffusé sur HBO, et a récemment terminé la musique du long métrage "Baby Ruby", qui sortira cette année et met en vedette Kit Harrington et Noémi Merlant.

