Jazz Bonus : Eva Cassidy - I Can Only Be Me

Lorsque la chanteuse Eva Cassidy s'est aventurée dans le studio du producteur Chris Biondo à Glenn Dale, dans le Maryland, pour gagner un peu d'argent en chantant sur la démo d'un groupe, elle a entamé un voyage sans précédent qui l'a conduite à vendre plus de 12 millions d'albums dans le monde, essentiellement à titre posthume. Lorsqu'elle est décédée en 1996 d'un mélanome à l'âge de 33 ans, elle a laissé derrière elle un petit catalogue de matériel enregistré qui a été soigneusement rassemblé dans une douzaine d’albums qui mettent en valeur sa voix si singulière et son goût infaillible pour choisir son répertoire.

Pour commémorer ce qui aurait été son 60e anniversaire (le 2 février), Blix Street Records sort un nouvel album historique, qui associe la voix de Eva Cassidy au soutien du légendaire London Symphony Orchestra. “I Can Only Be Me”, le titre de l'album, est une relecture radicale d'une chanson peu connue du héros musical d'Eva Cassidy, Stevie Wonder.

“I Can Only Be Me” d'Eva Cassidy avec le London Symphony Orchestra est une nouvelle œuvre qui utilise la technologie révolutionnaire de restauration audio mise au point par le cinéaste Peter Jackson pour son film The Beatles : Get Back. Les parties vocales de Eva Cassidy ont été minutieusement restaurées et améliorées afin de révéler des niveaux de clarté et de profondeur inédits, ce qui a donné naissance à un album très atmosphérique dont les arrangements luxuriants créés par le compositeur et arrangeur Christopher Willis (Schmigadoon !, Veep, Death of Stalin, The Personal History of David Copperfield) accompagnent une voix désormais immaculée.

Les enregistrements d’Eva Cassidy ont été fréquemment utilisés dans les versions anglo-saxonnes de The X Factor, The Voice, Masked Singer, American Idol, America's Got Talent et Dancing With The Stars. Sa version guitare/voix de Time After Time de Cyndi Lauper a servi de bande sonore à une récente campagne publicitaire nationale anglaise, tandis que son interprétation unique de Fields of Gold de Sting incite le public à se faire vacciner contre le Covid-19. Ajoutez à cela le fait que des artistes allant de Paul McCartney à Ozzy Osbourne en passant par Adele l'ont citée comme une influence et une inspiration.

