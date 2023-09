Jazz Bonus : François Bourassa - Swirl

Le pianiste François Bourassa, qui compte maintenant onze albums de musique originale à son actif, est devenu un ambassadeur de la communauté jazz florissante du Canada à l'échelle internationale. Parangon de constance et d'évolution, il continue de chercher de nouveaux défis pour lui-même, ses collègues et sa communauté grandissante d'auditeurs.

Le talent de François Bourassa a d'abord été reconnu par le Festival international de jazz de Montréal en 1985, ce qui a donné le coup d'envoi à la carrière d'enregistrement et de prestation de son trio en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. En 1996, le trio de François Bourassa s'associe au saxophoniste et flûtiste André Leroux. Le quartet éponyme de Bourassa fait partie du paysage artistique montréalais depuis 25 ans. Le groupe comprend le bassiste fondateur Guy Boisvert, le saxophoniste André Leroux et le batteur Guillaume Pilote, le dernier arrivé dans le groupe.

“ Swirl ” a été enregistré en direct au Studio Piccolo à Montréal les 2 et 3 juillet 2022, capturant l'énergie et la spontanéité qui ne peuvent provenir que d'une performance live. L'album comprend six compositions originales de François Bourassa, chacune mettant en valeur la polyvalence et la passion du quartet pour le jazz. Des motifs hypnotiques de Pooloop à la coda explosive de 15 Notre-Dame-de-Lorette, c’est un voyage musical riche et engageant.

"Je suis obligé de vous écrire pour vous dire que nous avons tous les deux été émus par la musique que vous et le quartet avez joué... Félicitations pour cette œuvre merveilleuse. ... Et nous devrions ajouter qu'il est tout à fait rafraîchissant d'entendre de la musique qui oblige les musiciens à repousser leurs limites. -Steve Swallow & Carla Bley, Number 9 (2017)

