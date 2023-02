Jazz Bonus : François Jeanneau - Une bien curieuse planète

Paris, 1965. Le pianiste François Tusques pose la première pierre du free jazz à la française avec son premier album, sobrement intitulé "Free Jazz". On trouve également dans l'équipe, plusieurs futurs grands noms de la scène française (Michel Portal, Bernard Vitet, Beb Guérin, Charles Saudrais et François Jeanneau), qui ont tous fait leurs armes au début de la décennie dans les groupes de Jef Gilson, qui n'apprécie guère le nouveau visage turbulent du jazz de l'époque.

Dix ans plus tard, Jef Gilson a manifestement changé d'avis, puisque le label Palm qu'il a créé en 1973 est désormais la rampe de lancement de ce qui deviendra la crème du jazz français et international. Ce sera notamment le cas pour François Jeanneau et "Une bien curieuse planète" . Son premier album en tant que leader (après s'être brièvement échappé dans la pop avec Triangle) est enregistré en 1975, quelques mois après "Watch Devil Go" de son vieil ami Jacques Thollot, et avec à peu près le même casting : Jeanneau au saxophone bien sûr, Jenny-Clark à la basse et aux percussions, Lubat remplaçant Thollot à la batterie et Michel Graillier (sorti de Magma) étant appelé en renfort pour ses sons de synthétiseurs complètement "out of space". Ainsi commence un drôle de voyage sur une planète très étrange, à la frontière du jazz expérimental et de l'avant-garde swinguante.

De 1960 à nos jours, de Georges Arvanitas à Laetitia Shériff, de Manu Dibango à "Mama" Béa Tékielski, tout le monde a un jour voulu jouer avec François Jeanneau. Il y a une bonne raison à cela. Le saxophoniste est un redoutable improvisateur, mais aussi un solide compositeur, comme il le démontre sur ce disque avec, par exemple, le monumental Droit d'asile", l'effrayant Theme For An Unknown Island ou le coltranien Mr J.C. For Ever. Plus d'un demi-siècle plus tard, la planète nous semble bien plus familière. Et François Jeanneau est toujours en première ligne pour une visite guidée.

Jérôme " Kalcha " Simonneau

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)