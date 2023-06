Jazz Bonus : Gaëtan Nicot - Peter Pan's Moods

Après une incursion en quartet (“Rhapsodie”), le pianiste nantais Gaëtan Nicot revient à ses premières amours en trio avec Christophe Lavergne (batterie) et Frédéric Chiffoleau (contrebasse), excellente rythmique plébiscitée par la scène jazz européenne.

Dans son premier album, “Jazz Radiophonique Eighties”, il nous offrait un nouvel éclairage de thèmes de la pop culture (Sunday Bloody Sunday, Hijo de la Luna…). Le voici de retour avec un opus plus personnel et affirmé. L’album dévoile un nouveau répertoire de compositions originales agrémentées de trois covers et non des moindres : My Favorite Things (La mélodie du bonheur), Played Twice (T. Monk) et Black Or White (M. Jackson) !

S’inscrivant dans un jazz moderne, Gaëtan Nicot forge son propre style, influencé à la fois par ses idoles d’outre-Atlantique et les compositeurs français du 20ème siècle : Hancock, Ravel, McCoy Tyner, Fauré, Evans et Debussy…

L’interaction est plus que jamais le maître-mot de ce trio, où le sérieux s’acoquine volontiers avec l’espièglerie. Une complicité musicale qui donne à ces trois musiciens aguerris des airs de gamins. Après tout, ne s’agit-il pas de “Peter Pan’s Moods” ?

"Les ambiances et les climats gravés sur ce disque sont un portrait à la fois musical et spirituel que j’ai voulu le plus fidèle et réaliste possible. J’ai adoré créer, partager, rire, ré-inventer, m’amuser, me recueillir... tout cela avec mes excellents et adorables compagnons Frédéric Chiffoleau et Christophe Lavergne.

De la Poussière de Fée pour voler jusqu’à Vesoul et déclamer une Ballade à Wendy Darling ; un Monk où le thème a été enjambé par souci de s’amuser plus vite ; My Favorite Things où, au contraire, le temps s’est arrêté, comme au sommet des pistes enneigées du Pays de Marcoz ; une Fée Clochette que l’on aurait mieux fait de ne pas déranger. Voici le script de “Peter Pan’s Moods” ! "- Gaëtan Nicot.

Gaëtan Nicot est devenu un pianiste très sollicité dans sa région pour son jeu dynamique, sa culture musicale (classique, jazz, réunionnaise, orientale, africaine, française) et ses talents d’accompagnateur. On a pu le voir notamment aux côtés d’Elise Caron et Michel Benita pour la B.O. du film « Un Soir Au Club », de la chanteuse flamenco Estrella Morente ou du ténor Roberto Alagna au Festival des Musiques Sacrées de Fès (Maroc).

Ces dernières années, Gaëtan Nicot a publié deux albums sous son nom et créé le Tinker Label. Avec le chanteur Morvan Leray, il proposait ses compositions personnelles et adaptations de chansons françaises. (“Rivages”, 2016). Son premier album en quartet, “Rhapsodie”, est sorti en 2019 (Tinker Label/Socadisc) .

Où écouter Gaëtan Nicot

A Paris (75) mardi 13 juin à 21h30 au Sunside

Gaëtan Nicot (piano)

Frédéric Chiffoleau (contrebasse)

Christophe Lavergne (batterie)