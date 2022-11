Jazz Bonus : Garrett Saracho - Jazz is Dead #15

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Au début des années 1970, Garrett Saracho est un artiste signé sur le mythique label Impulse Records, et qui a émergé de la très fertile communauté jazz underground de Los Angeles. Pour des raisons qui tiennent à la fois à une mauvaise gestion du label et au contexte géopolitique, son unique album “En Medio” (1973) se retrouve grandement ignoré, même par les collectionneurs et les fans les plus aguerris. Garrett Saracho fait aujourd’hui un retour inespéré avec un album nourri de latin soul, de funk et de jazz psychédélique enregistré aux studios Linear Labs avec Younge et Muhammad.

À l’écart du bruit de Los Angeles, quelque part au bord du Freeway 605, vit l’un des secrets les mieux gardés de l’histoire du jazz. Un compositeur, un renégat et un vagabond dont l’épopée musicale prend aujourd’hui un nouveau tournant. Garrett Saracho a vécu plusieurs vies - il a enregistré un album pour Impulse Records au début des années 1970, a travaillé sur des films à gros budget et tourné avec Redbone, le groupe de rock iconique formé par ses cousins. Et si son rôle a souvent été relégué au second plan, ce nouveau chapitre le voit enfin prendre le devant de la scène.

Publicité

À l’adolescence, Garrett Saracho commence à jouer avec des figures de la scène jazz de Watts, réunies dans le mythique Pan Afrikan People’s Arkestra d’Horace Tapscott, des musiciens qu’il emmène avec lui jusqu’à Westwood et Laurel Canyon, quand il est étudiant à UCLA. Quand il finit par décrocher un contrat, c’est en grande pompe avec le label Impulse, qui n’a pas signé de nouveaux artistes depuis longtemps. Son premier (et unique) album pour le label, “En Medio” est une vraie fulgurance. Un manifeste singulier qui conjugue spiritual jazz, funk et rock latin, enregistré en une semaine au mois de mai 1973. Mais l’album est une victime collatérale du choc pétrolier et l’un des disques sacrifiés par une industrie qui doit réduire les coûts. Discrètement, le vibraphoniste devenu pianiste, qui a joué avec Jimi Hendrix, se retire derrière les plateaux de cinéma, construit des décors et finit par monter des long-métrages.

Aujourd’hui, une nouvelle génération de fans de jazz découvrent le travail de Saracho et se passionnent pour “En Medio”, qui est pourtant épuisé depuis longtemps et indisponible sur les principales plateformes de streaming. Pour sa dernière aventure, Garrett Saracho s’est retrouvé en studio avec Adrian Younge et Ali Shaheed Muhammad, pour enregistrer de la nouvelle musique pour la première fois depuis des décennies et signer la nouvelle référence de la série Jazz is Dead . Si le grand public ne connaît pas encore le nom de cette légende vivante, nombreux sont ceux qui connaissent la lignée dans laquelle il s’inscrit, les icônes de la musique auprès desquelles il a appris et le groove qu’il incarne.

(extrait du communiqué de presse)