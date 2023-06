Jazz Bonus : Gary Burton - The New Quartet

En plus de s’être imposé comme l’un des vibraphonistes les plus innovants de sa génération, Gary Burton aura été toutes ces années un formidable découvreur de talents. En 1973, “The New Quartet” permit ainsi à Abraham Laboriel d’enregistrer son tout premier disque, agissant comme une sorte de tremplin pour celui qui allait bientôt devenir l’un des bassistes les plus recherchés et accumuler les séances en tout genre. “On n’insistera jamais assez sur le fait que Laboriel sonne ici comme un artiste en pleine maturité et participe magistralement par son incroyable jeu de basse à la réussite de l’ensemble” écrivait Melody Maker à la sortie du disque. Le guitariste Mick Goodrick a également fait grande sensation dans cet album brillant et merveilleusement bien conçu grâce à un programme mêlant à des thèmes de Keith Jarrett, Chick Corea, Carla Bley et Mike Gibbs les propres compositions du leader.

(extrait du communiqué de presse)

