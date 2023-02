Jazz Bonus : Gayle Andrews - Love's a Snap

Gayle Andrews affiche un intimisme contrôlé sur les ballades, ainsi qu'une aisance sur la mise en place qui révèlent une profonde empathie pour le jazz. Bien que cette session marque des débuts discographiques, ce n'est en aucun cas le début de sa carrière. Sa voix captivait le public partout, tant dans les théâtres que dans les clubs, mais elle s'est rapidement éloignée de la scène, cet album devenant le seul qu'elle ait enregistré. L'arrangeur et réalisateur Stu Phillips, bien connu pour ses engagements réguliers pour la télévision et le cinéma, est responsable des excellents backgrounds. Pour ce faire, il a utilisé deux ensembles, l'un avec des cordes et des bois, l'autre un groupe de swing avec des anches et des cuivres, qui réussissent un mélange subtil et naturel de voix et d'arrangement.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

