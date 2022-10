Jazz Bonus : Geir Sundstøl - The Studio Intim Sessions, Vol 1

Geir Sundstøl s'est fait un nom en tant que musicien de studio innovant sur des centaines d'albums norvégiens et internationaux. En 2015 est sorti “Furulund”, le premier album de ce maître et collectionneur d'instruments (à cordes mais pas uniquement). “Langen Ro” (2016), lauréat du Grammy norvégien puis “Brødløs” (2018), et “St.Hanshaugen Steel” (2021) ont suivi.

Aujourd'hui, Geir Sundstøl se tourne vers un tout autre décor. Pour “The Studio Intim Sessions Vol.1” , son cinquième album, il s'est éloigné de son territoire de prédilection : le noir nordique cinématographique et les paysages sonores qui transcendent les genres. On le retrouve sur un terrain beaucoup plus ensoleillé, quelque part au sud du Kattegat.

Publicité

À propos de ce nouvel album, le guitariste explique :

À la fin des années soixante, mon oncle était un enfant agité dans notre ville natale de Halden. Comme beaucoup de jeunes hommes, il a abandonné l'école et est parti en mer. L'oncle était particulièrement doué pour éplucher les pommes de terre et très vite, il a été embauché sur le cargo de fruits M / S Kingfisher. Il a travaillé à bord du cargo pendant plusieurs années et il a gravi les échelons à un rythme soutenu. Son travail l'emmènera de plus en plus au sud. Parmi de nombreuses autres missions, le bateau a transporté des bananes de Kingston aux ports de Baltimore et Brooklyn.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Dans les années soixante-dix, alors que mon oncle n'était plus un jeune et pâle marin novice, mais un marin expérimenté et bronzé au regard insondable, il a décidé de retourner dans sa patrie. Il est revenu à Halden avec deux grands coffres de navires, qu’il avait remplis à ras bord avec ses deux intérêts privilégiés. L'un était rempli de chaussures de femmes exotiques. Avec ce butin, mon oncle a ouvert le magasin Hi Heels !, une entreprise axée uniquement sur la vente de ces chaussures. L'autre coffre était plein de vinyles.

Lorsque mon intérêt pour la musique s'est éveillé quelques années plus tard, c'est en partie parce que mon oncle, à plusieurs reprises, avait posé son regard énigmatique sur moi, puis m'avait conduit au coffre du navire pour contempler les trésors qu'il contenait. Pendant longtemps, il suffisait de regarder. Les pochettes de disques, avec leurs couleurs flashy, de belles femmes aux coiffures extravagantes et des champignons magiques. Ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu.

J'ai hérité de tous ces disques quand j'ai eu seize ans. Il y a eu des premiers pressages d'artistes et de groupes américains tels que Rick Derringer, les Allmann Brothers et Jerry Lee Lewis, ainsi que des LP de l'inimitable Serge Gainsbourg. La collection comprenait également plusieurs disques jamaïcains, dont Lee Perry & The Upsetters, Augustus Pablo, Max Romeo, The Aggrovators et King Tubby. Ce sont ces albums qui ont inspiré ce nouvel album, “The Studio Intim Sessions, Vol.1”.

Je n'ai jamais eu l'intention de faire un album de reggae, et ce n'est peut-être pas le cas. Plutôt un disque reggae-beat ambient raga-country ! Comme toujours, je joue du pedal steel américain et de la guitare indienne Shankar. Sur cet album, je gère également la majeure partie du jeu au clavier et à la basse.

Le nom Studio Intim fait référence au fait qu'à nos humbles débuts, nous partagions un immeuble avec un salon de massage plutôt douteux. Depuis 1997, nous enregistrons des disques sous ce surnom. Grâce à mon manque de compétence technique et à l'acoustique approximative des salles où nous enregistrons, “Studio Intim” a son propre son distinctif.

Pendant deux mois cet hiver, j'ai réuni un groupe éclectique de musiciens pour les séances du mercredi. Nous avons écrit et enregistré un morceau à chaque fois. Maria Due, Lars Horntveth, Håkon Brunborg, Jarle Berhoft et Hans Hulbækmo étaient de nouvelles et enrichissantes connaissances. Daniel Sandén Warg, Audun Erlien, Erland Dahlen et Nikolai Hængsle sont des amis anciens et des êtres chers.

(extrait du communiqué de presse)