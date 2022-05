Jazz Bonus : Génération "Zazou"

Le terme “Zazou” est revenu à la mode en France en ce début de XXIe siècle, précisément en 2001, lorsque la chanteuse Brigitte Fontaine obtient un grand succès avec son album “Kekeland”. Dans ce disque, on trouve une relecture passionnante de la chanson Y’a Des Zazous qu’elle chante en duo avec Matthieu Chédid (qui a aussi réalisé l’arrangement et la direction artistique). Cinquante-sept ans après sa création, cette chanson écrite par Henri Martinet et Raymond Vinci en 1944 pour le chanteur Andrex, va vivre une nouvelle vie auprès d’une génération différente qui fredonne et danse sur un air qu’affectionaient leurs arrières grands-parents !

A travers les paroles de cette chanson, qui ouvre cette compilation, on arrive a comprendre en partie ce qui définit le “zazou”. Il s’agit clairement d’un être à part, marginal et singulier, un libre penseur qui n’obéit à aucune règle, ni à aucune contrainte. Ce sentiment de liberté et cette façon de se différencier des autres furent des règles de conduites extrêmement fortes et courageuses pendant l’occupation allemande à Paris, entre 1941 et 1944, période qui marque l'apogée du mouvement zazou.

Le zazou est aussi une personne qui aime danser sur de la musique swing qui vient du jazz américain et chanter des onomatopées délirantes comme le grand Cab Calloway dans son célèbre Zaz Zuh Zaz en 1933. C’est à partir de ces onomatopées particulièrement swing que découle le mot français “zazou” qui n’existait pas auparavant et qui figure depuis dans tous les dictionnaires. Cab Calloway était d’ailleurs la référence absolu du mouvement zazou puisque son élégance tapageuse a influencé la tenue vestimentaire des zazous (“ un faux col qui monte jusqu’aux amygdales avec un veston qui monte jusqu’aux genoux ” paroles extraites de la chanson Y’a Des Zazous ) et n’oublions pas aussi de mentionner la coupe de cheveux de Cab Calloway (cheveux longs et frisés, gominés) qu’adoptaient également les zazous.

(extrait de liner note par Lionel Eskenazi)