Jazz Bonus : Grazzia Giu - Fragments

La chanteuse, auteure et compositrice Grazzia Giu sort un nouvel album qu’elle a construit autour de cette question essentielle que pose David Bowie : « Where Are We Now ? » (« Où sommes-nous maintenant ? »). Aucune réponse définitive, mais des fragments de réponse sur le temps qui passe, sur ce que nous sommes devenus et sur les êtres disparus dont la présence demeure en nous. Cet album s’écoute comme on lirait un recueil de nouvelles : épuré, il va à l’essentiel, sans s’attarder, sans peser, et en conservant une part de mystère. Chaque chanson est comme une porte qui s’ouvre au-dedans de nous.

Dans cet album intimiste et très personnel, Grazzia Giu convoque quelques grands artistes du passé, figures tutélaires inoubliables : Patti Smith, Shirley Horn, Tom Waits, Rickie Lee Jones, Marianne Faithfull, Lou Reed et le Velvet Underground et, bien sûr, David Bowie. C’est aussi un clin d’œil au recueil Fragments de Marilyn Monroe. Autant d’univers musicaux et textuels qui seront toujours pour Grazzia des sources d’inspiration inépuisables.

Directeur artistique de l’album, Daniel Yvinec a joué un rôle capital dans la réalisation et l’aboutissement de « Fragments ». Grazzia est accompagné du pianiste Guillaume Poncelet. Artiste inclassable, Grazzia Giu semble tout droit sortie d’un défilé de mode évoquant le Berlin des années Bowie. Évoluant dans un univers musical bien à elle, hors de toutes contraintes commerciales, elle tient farouchement à sa liberté, condition sine qua non pour écrire et composer. Le jeu subtil et tout en douceur de Guillaume Poncelet souligne avec une grande sensibilité le caractère onirique qui définit Fragments. Il met également en valeur la voix limpide, aérienne et envoûtante de Grazzia Giu.

Pour rendre au mieux cette atmosphère particulière, Daniel Yvinec a imaginé une forme de mise en scène inspirée de l’art cinématographique. Le but est que chaque chanson crée des images fortes, que « Fragments » soit en quelque sorte un album qui s’écoute autant qu’il se « voit ». De la terre à la mer (The Bay of Capri) et de la mer au ciel (La Grande Ourse), l’album explore un vaste univers tissé de songes qui nous racontent la beauté du monde et des êtres. Passant d’un instrument à l’autre, Daniel Yvinec a conçu des arrangements mêlant sonorités acoustiques et électroniques, créant ainsi un paysage musical aux nombreux reliefs et réservant de belles surprises.

Entouré d’un halo de mystère, « Fragments » est un album d’une grande profondeur qui raconte les joies et les peines de l’existence. Et s’il est empreint d’une certaine nostalgie et qu’on y trouve des accents mélancoliques, il n’oublie pas pour autant de se tourner vers la lumière. L’ombre et la lumière, les joies et les tourments, hier et aujourd’hui, c’est tout cela à la fois que veut exprimer la voix de Grazzia Giu à travers ses chansons.

« Ma musique est l’expression d’un parcours de vie, l’écho d’une aventurière romantique, en dehors du système, peut-être, étonnée chaque jour, oui. C’est un voyage dans les songes et les tourments d’un univers construit avec tant de passion ». Grazzia Giu

