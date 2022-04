Jazz Bonus : Gregory Porter, "Water", réédité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

“Water”, le premier album studio de Gregory Porter , initialement sorti en 2010 sous le label Motéma Music, est aujourd'hui réédité sur Blue Note . Les morceaux comprennent des histoires d'amour, comme Illusion and Pretty, des chansons militantes pour les droits civiques afro-américains, comme l’épique 1960 What ? qui raconte les émeutes de Détroit de 1967. “Water” comprend également des reprises de Black Nile du saxophoniste Wayne Shorter, avec des paroles ajoutées, et de Feeling Good, rendue célèbre par Nina Simone.

À lire aussi : Gregory Porter, le prêcheur-compositeur

À écouter dans l'émission sur Fergus McCreadie : Fergus McCreadie, un trio au pied des arbres