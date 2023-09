Jazz Bonus : Guylain Deppe - Deep From Deppe

Alain Gerber - éminent connaisseur du jazz et qui signa longtemps des chroniques gastronomiques - a signé le texte qui accompagne ce très singulier exercice de style du pianiste et compositeur : ”Parvenu à ce point de son parcours, celui dont il est question a trop à dire et à se dire pour songer un instant à épater la galerie. Néanmoins, chemin faisant, il accomplit tout de même un exploit. Celui d’explorer, puis d’occuper l’espace dans les trois dimensions à la fois. L’émotion et le charme étant offerts en prime car, chez lui, l’intelligence, le contrôle de la forme, le refus intraitable de séduire à moindres frais ne font jamais obstacle à la volupté. Bien au contraire. Encore fallait-il réconcilier, voire marier, le cérébral et le sensuel. Notre homme y parvient grâce au culte qu’il voue à la mélodie. Dévotion qui lui est naturelle, on le devine, mais qui exige pourtant les plus grands soins dans la mesure où il reste lettre morte tant que l’auditeur ne s’y implique pas. C’est tout le paradoxe : si la mélodie ne doit pas être racoleuse, sa mission n’en demeure pas moins d’aller chercher ses destinataires. Ce qui signifie qu’aimer la mélodie ne suffit pas : il convient au surplus de la rendre amoureuse. À ce jeu-là, Guylain est passé maître.

Revenons une dernière fois au foisonnement : le régime adopté par « Deep From Deppe », la culture gastronomique à laquelle souscrit « Piano Cooking ». En jazz tout particulièrement, et des collectives de Storyville à celles du free jazz, la « vie grouillante » fut souvent le nom poli de la pétaudière. On entend bien pourtant qu’elle ne grouille pas de la même manière dans la jungle éllingtonienne et sur les planches brûlantes du Jazz at the Philharmonic. Le signataire de ce disque luxuriant apprivoise la sauvagerie en la soumettant à la décantation du style ; en même temps, son approche illustre ce que peut être un style sauvé de l’amidon par la grâce de l’humour, de l’ardeur, du désir, de la jubilation. Et bien sûr, et avant tout, de la sublime rage de vivre. Il faut savoir aimer follement la vie sans jamais abuser d’elle. C’est aussi ce qu’on appelait parfois, si ma mémoire est fidèle, la civilisation”.

Quant au pianiste,Guylain Deppe, il parle de son outil de travail : “Louis Carrogis, dit Carmontelle ne s’y était pas trompé, il ne faut jamais dire : fontaine … À défaut de les laisser courir sur cette nouvelle génération de claviers d’exceptions, les sceptiques quant à l’évolution du piano échantillonné risquent de s’en mordre les doigts ! Piloter des sons « modélisés » à travers une mécanique de piano de concert insérée dans un meuble léger équipé d’un système de sonorisation de haute qualité, le pari était osé, convenons-en ! Les ingénieurs de chez Yamaha ont relevé ce challenge longtemps décrié par les « puristes » et le résultat est tout simplement stupéfiant ! Non pas que ces nouveaux instruments soient là pour suppléer au traditionnel piano de concert, mais davantage pour offrir une alternative plus légère en respectant scrupuleusement la dynamique, le toucher et le son qu’exige une interprétation musicale. Je suis très heureux de participer et de m’investir dans cette nouvelle aventure en livrant ces nouvelles compositions sur le modèle « AvantGrand N3X »”.

Né au Mans, Guylain Deppe a étudié le piano au conservatoire du Mans dans la classe de Raymond Alessandrini et à Bruxelles avec Osvaldo Salas et Georges Deppe. Plus tard, il se perfectionne au côté du pianiste Martial Solal. Remarqué à l’âge de quinze ans au sein du groupe New Ascension Quintet (Jazz Hot – Août 81), il a joué en club et en concert avec Palle Danielson, Marc Ducret, Christian Vander, Bob Moover, Steve Houben, Jean-Loup Longnon, Glenn Ferris, Stéphane Belmondo, Sandro Cerrino, Phil Abraham, Denis Leloup, Marc-Michel Le Bévillon, Jacques Pellen…

Guylain Deppe a également écrit les textes et la musique du groupe vocal Scat Sketches avec le tromboniste Jean-Louis Pommier. Il forme le duo Mazeppa avec le violoniste Christian Mille et présente son trio avec le contrebassiste Jean-François Bercé et le batteur Steve Philips. Il se produit aussi en trio avec Daniel Humair et Jean-François Jenny-Clark.

Un peu à la manière d’un Stanley Kubrick, la rareté d’un nouvel opus du pianiste et compositeur Guylain Deppe reste un événement exceptionnel. La qualité et l’originalité de son écriture ainsi que son implacable virtuosité méritent sans nul doute une écoute à la hauteur de son immense talent.

Martial Solal

(extrait du communiqué de presse)