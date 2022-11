Jazz Bonus : Hannes Bennich - When Losing A Dream To Reality

Hannes Bennich est l'une des nouvelles voix de la scène scandinave et présente pour sa première sortie des compositions entièrement originales écrites pour son groupe composé de la pianiste Britta Virves, du contrebassiste Tomas Sjödell et du batteur Emil Norman. La chanteuse Helen Salim, invitée spéciale, se joint à lui pour un titre. L'album s'articule autour de récits de rêves : "J'ai écrit de la musique avec différentes versions de rêves qui ne se terminent peut-être pas comme on le souhaite. Comme un chemin sinueux qui peut aller dans n'importe quelle direction", explique Hannes Bennich.

La chanson Billy's Charm, qui ouvre l'album, a été inspirée par Billy McFarland (le fondateur du Fyre Festival) : "J'ai juste eu l'impression qu'il avait ce grand rêve et cette vision mais qu'il s'est retrouvé avec un incroyable désastre". Le morceau comporte des lignes de saxophone hypnotiques et une section solo captivante dans laquelle Hannes Bennich et Britta Virves s'affrontent avant que Tomas Sjödell ne prenne les choses en main.

De Not American, Hannes Bennich dit que c'est "un rappel pour moi que je ne serai jamais ce gars qui a grandi à New York dans les années 30, je serai un gars très suédois avec ma propre histoire. C'est comme mon propre réveil pour me rappeler que j'ai mes propres cordes et que ma musique sonnera différemment." Pour It Ends Now, avec la chanteuse invitée Helen Salim, "c'est la pièce que j'ai écrite quand ma famille me manquait et que je rêvais que tout soit terminé", explique Hannes Bennich.

Non-Religious est "quelque chose avec lequel j'ai dû composer toute ma vie", précise Hannes Bennich. "J'ai grandi dans un foyer non religieux mais j'ai beaucoup d'amis religieux, j'ai vu à quel point cette communauté peut être forte". For Essie est dédié à la nièce de Hannes Bennich et le " concept de rêve est comme grandir avec beaucoup de rêves ".

Pour The Traveller, Hannes Bennich déclare : " J'ai beaucoup pensé aux voyages. De nos jours, il est beaucoup plus difficile de rêver d'un endroit et d'avoir vraiment l'impression de l'explorer. Vous cherchez sur Google les 10 meilleurs endroits à visiter et vous voyez les photos. Quand vous y arrivez, vous prenez vos propres photos et vous repartez. Cela tue le sentiment d'exploration, donc j'avais en tête ce voyageur et un genre de voyage à l'ancienne."

Le dernier morceau de l'album s'intitule A Flower's Last Wish. "Mon père m'a dit que les fleurs peuvent parfois fleurir comme une dernière tentative de se répandre avant de mourir. C'est quelque chose qui a résonné en moi", reflète Hannes Bennich, "la fin parfaite d'un beau rêve".

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)