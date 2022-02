Jazz Bonus : Helen Merrill - Anything Goes, The Complete, 1952-60

Helen Merrill est un sommet du jazz vocal. L’artiste américaine est l’une des plus grandes chanteuses de ballades de tous les temps. Cette intégrale dirigée par Olivier Julien revient sur ses meilleures années, pendant lesquelles elle enregistre avec des légendes du jazz : Earl Hines, Clifford Brown, Oscar Pettiford, Hank Jones ou Bill Evans, des albums réalisés par Quincy Jones, Gil Evans ou Ennio Morricone.

Patrick Frémeaux.

À lire : Les Grands Portraits d'Open Jazz : Helen Merrill

« Quand on a débuté à dix-huit ans avec Earl Hines, en 1952, on peut tout se permettre. Quand on signe son premier album, voulu par Quincy Jones, avec Clifford Brown, on peut durer. »

Francis Marmande, Le Monde 02 juillet 2000

En savoir plus : Helen Merrill à Paris en 1984

À écouter dans l'émission sur Sylvain Cathala et Immanuel Wilkins : Sylvain Cathala, Immanuel Wilkins, le poétique et le mystique