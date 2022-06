Jazz Bonus : Herman Family Singers - Vocal Jazz Trio

Frères et sœur dans la vie, Sabine Herman, Gérald Herman et Jean-Xavier Herman ont eu chacun une trajectoire musicale propre avant de se réunir pour le plaisir de vos oreilles. Ils chantent, swinguent et s’accompagnent eux-mêmes au piano et à la contrebasse : un répertoire de standards du jazz spécialement arrangés pour leurs trois voix.

Histoire d’une sœur et deux frères que la musique et le chant ont réunis depuis leur plus jeune âge Sabine Herman est une interprète à la voix claire et placée, inspirée par la sensibilité d’Ella Fitzgerald, Diana Krall ou Nikki Parrot. Sabine Herman a longtemps donné de sa voix en tant que soliste au sein du groupe Cool Notes ou lors de prestations remarquées avec le Didier Datcharry Trio.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Gérald Herman a multiplié les vies musicales : titulaire d’un prix de contrebasse classique, directeur du site d’Hendaye pour le Conservatoire Régional, programmateur du jazz-club le Soko où il se produisait à la batterie. Passionné d’harmonie, c’est Gérald Herman qui écrit les arrangements vocaux et musicaux du groupe, dans l’esprit des Double Six, Singers Unlimited ou de Manhattan Transfer.

Comme sa sœur et son frère, Jean-Xavier Herman a été nourri au jazz et au chant depuis toujours. Titulaire d’un DEM de contrebasse classique, il a longtemps collaboré avec l’Orchestre de Pau-Pays de Béarn. En jazz, admirateur du grand Ray Brown, il s’est perfectionné auprès de Pierre Boussaguet et a fait partie pendant dix ans du Didier Datcharry Trio.

“Normalement il est difficile de trouver des familles d’artistes où les talents se complètent à ce point, la difficulté supplémentaire consistant en une double tâche, instrumentale et vocale, de très haute technique. On pense immédiatement aux fabuleux Double Six. […] Mention spéciale du jury aux trios avec paroles ou en scat, Duke, Basie, Lunceford, Bird et Dizzy doivent se régaler et pas que ceux- là !” - Daniel Huck (saxophoniste et chanteur de jazz, rare spécialiste français du « scat » et expert en histoire du jazz)

L’année 2022 voit la sortie du premier album de Herman Family Singers intitulé tout naturellement “Vocal Jazz Trio”. Cet enregistrement a été réalisé en mode “live” afin de capter l’authenticité, la singularité et l’énergie du trio en situation de concert, chantant et s’accompagnant simultanément au piano et à la contrebasse. Tout au long des 13 titres de l’album, Herman Family Singers parcourt avec amour et gourmandise l’histoire des standards du jazz.

(extrait du communiqué de presse)