Jazz Bonus : Horace Tapscott - The Quintet

Le pianiste et compositeur emblématique Horace Tapscott était l'une des figures les plus singulières du monde du jazz de Los Angeles. Cet enregistrement perdu a été produit par l'une des personnalités centrales du jazz, Bob Thiele, une star des coulisses qui a travaillé avec de nombreux grands noms du jazz, tels que Quincy Jones, Duke Ellington, John Coltrane, Della Reese, Shirley Scott, Gil Scott-Heron, et la liste est longue. On peut voir son nom orner les meilleures sorties d'Impulse ! et celles de son propre label Flying Dutchman, créé en 1969.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Horace Tapscott a répondu à son invitation pour cette session de trois titres, profonde, lourde et avant-gardiste, avec le même casting stellaire que sur " The Giant Is Awakened " : Arthur Blythe au saxophone alto, Everett Brown Jr à la batterie, David Bryant et Walter Savage Jr. à la basse. Le coup d'envoi est donné par World Peace, qui commence par une mélodie presque baroque, pour aboutir à une éruption sonore qui se termine de la même manière qu'elle a commencé. Le magnifique Your Child est le joyau de la couronne, il contourne le jazz modal et profond et introduit des éléments de free jazz. For Fats, avec son introduction à la basse et au piano, vous emmène en voyage, vous plongeant dans des mélodies parfois sombres et orageuses et développant une énergie motrice au fur et à mesure que la composition progresse.

Publicité

Après l'enregistrement de cet album, il semble que Horace Tapscott se soit méfié de l'industrie musicale. Il se retire et prend ses distances avec ce monde, enregistrant uniquement pour les labels indépendants UGMAA, Interplay Records et Nimbus West Records. Il a créé le Pan-Afrikan People's Arkestra et a réintroduit le son panafricain au cœur du jazz. Il a également développé et promu cette forme d'art par le biais de spectacles et d'enregistrements.

Heureusement, cette session a été préservée et a enfin l'occasion de briller. Avec une toute nouvelle illustration de l'illustre artiste/designer/musicien Raimund Wong. Sortie chez Mr. Bongo.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)