Jazz Bonus : Ilmiliekki Quartet - Ilmiliekki Quartet

Le Ilmiliekki Quartet , composé de Verneri Pohjola (trompette), Tuomo Prättälä (piano), Antti Lötjönen (basse) et Olavi Louhivuori (batterie) est un pilier de la scène finlandaise et le groupe développe régulièrement un vrai son depuis près de deux décennies maintenant. On pourrait dire que les musiciens du groupe, chacun d'entre eux étant un artiste solo notable de nos jours, ont grandi avec et grâce aux concerts de ce quartet qui travaille régulièrement.

Comme témoignage du fait qu'Ilmiliekki Quartet est un Groupeavec un G majuscule, les titres du nouvel album proviennent de chacun des quatre membres. Comme dans leur « Land of Real Men » de 2019, le groupe emprunte également une mélodie pour une interprétation affectueuse, s'attaquant cette fois à Aila du groupe de dream pop finlandais.

Verneri Pohjola a enregistré des albums pour plusieurs labels, dont le plus récent est le label britannique Edition Records, et il a remporté le prix de l'"Album de jazz de l'année" en Finlande avec son album "Bullhorn" en 2009. Son dernier album en tant que leader, "Pekka", est un hommage et une mise à jour très inspirée de la musique de son père, Pekka Pohjola.

Tuomo Prättälä a récemment enregistré et effectué des tournées internationales avec Tuomo & Markus, un groupe enraciné dans l'alt-country et orienté vers le jazz. Ces derniers temps, le groupe s'est produit au Winter Jazz de New York, au SXSW, aux sessions KEXP et au Flow Festival d'Helsinki, pour ne citer que quelques lieux de leur programme chargé. Prättälä a également enregistré sous le nom de Tuomo, explorant les possibilités de la musique soul contemporaine.

Les travaux clés du bassiste Antti Lötjönen comprennent des périodes régulières avec The Five Corners Quintet, 3TM, Jaska Lukkarinen Trio, Timo Lassy Band, Verneri Pohjola Quartet, Aki Rissanen Trio, et beaucoup d'autres. En novembre 2018, Lötjönen a effectué une tournée en Europe avec les piliers de la scène américaine Jef "Tain" Watts et Kurt Rosenwinkel.

Olavi Louhivuori dirige son propre ensemble Oddarrang, qui enregistre pour Edition Records. Il a également publié des œuvres en solo sur le label finlandais Svart Records. En tant que batteur, Louhivuori a occupé le siège de plusieurs ensembles de renommée internationale, dont le quintette de la légende polonaise de la trompette Tomasz Stanko, Elifantree, SUN Trio, Joona Toivanen Trio, et bien d’autres.

