Jazz Bonus : Imagine Django - Imagine Django

Si, par son éternelle fraîcheur, l’art de Django continue d’inspirer quantité de musiciens à travers le monde, les guitaristes se retrouvent souvent en première ligne. A l’intérieur comme à l’extérieur de cette perspective, Philip Catherine occupe une place unique. Du haut de ses quatre-vingts printemps, le maître de la guitare jazz européenne a hérité de son illustre prédécesseur un sens aigu du lyrisme et un goût prononcé pour la mélodie, qui, à la faveur d’une relecture inédite de Crépuscule, donne le ton, tout en ouvrant la voie. Imaginons la guitare… Les contributions des descendants directs de la famille Reinhardt : le petit-fils, David (invité de Noé Reinhardt et Samy Daussat, pour le projet Reinhardt Memories), et deux des arrière-petits-fils de Django – Lévis Reinhardt et Simba Baumgartner –, marquent ici le tempo, tout comme celles des représentants de la nouvelle génération de la six-cordes. Quatre d’entre eux, parmi les plus brillants (Antoine Boyer, Adrien Moignard, Samuelito et Gwen Cahue), ont en outre accepté de rendre collectivement hommage au maître, à travers une version d’anthologie de My Serenade, qui vient clore en beauté cet album.

Célébrée de la plus belle manière, la guitare n’est cependant pas la seule à être à l’honneur, puisque pianistes (Baptiste Bailly, Gerardo Jerez Le Cam, Clément Simon, Arnault Frachet), accordéonistes (Didier Ithursarry, Cordeone), violonistes, altistes et violoncellistes (David Gaillard, Marian Iacob Maciuca, Tomoko Katsura…), contrebassistes (Diego Imbert, Simon Mary, William Brunard, Sébastien Gastine…) et soufflants (via la trompette de Geoffroy Tamisier, la clarinette d’Olivier Derbesse ou l’harmonica de Vincent Bucher) ont également été conviés à la fête, à titre personnel ou sous la bannière de formations constituées (Lagrimas Azules, Krystal Mundi, David Gastine Quartet…).

C’est l’occasion de souligner combien, des lambris de la Philharmonie (d’où sont issus les membres du Off Swing Quintet) aux vapeurs des faubourgs (ceux de Paris, Bucarest ou Buenos Aires), en passant bien sûr par les effluves de Harlem, de la place Pigalle ou de l’Andalousie (« Imaginons le jazz… »), partout et de toutes parts, le nom de Django éveille la plus grande curiosité et le plus vif intérêt.

En laissant la part belle aux instrumentistes, les voix ne sont pour autant pas exclues de cette promenade imaginaire brassant époques, espaces et sensibilités. Elles ponctuent l’ensemble (en nous rappelant au passage que Django fut lui-même un immense accompagnateur des chanteuses et chanteurs, entre autres de Jean Sablon) ; nous conduisent sur les rivages du swing, revisité par la grâce de Louise Perret (Louise), dans une version étendue du Melkoni Project, rejoint pour l’occasion par l’accordéon et la trompette d’Ithursarry et Tamisier ; nous plongent au cœur du Saint-Germain-des-Prés du début des années 50, en déroulant l’une des plus belles mélodies composées par le célèbre Manouche, Anouman, sur laquelle Caloé vient poser des paroles inédites ; nous dévoilent, enfin, l’un des versants les plus secrets de l’œuvre de Django, requis dès les années 40 par les exigences de la musique sérieuse et du répertoire sacré, avec cette Variation sur le Final de (sa) Messe, superbement ourlée, façon gospel, par Kristel Adams et Arnault Frachet.

Mise à part la Pavane en mineur improvisée en l’honneur du maître par Antoine Boyer et Samuelito, à quelques très rares exceptions près – des mélodies que Django affectionnait, comme Louise et la Danse norvégienne de Grieg, ou dont il a laissé des interprétations définitives, tel le Clair de Lune de Joseph Kosma –, l’intégralité des thèmes développés au fil de cet album portent la signature Reinhardt. Ils balaient toutes les périodes de la carrière du guitariste, de ses valses de jeunesse (Choti, revisité avec bonheur par Cordeone, à la guitare portugaise et à l’accordéon) à ses thèmes les plus tardifs (Anouman), en passant par ses tentatives instrumentales ou orchestrales les plus ambitieuses (Nymphéas, judicieusement réinterprété par Simon Mary & Krystal Mundi). Relectures, démarcations, stylisations (Lentement Mademoiselle, Troublant Boléro...), évocations modernes ou intemporelles (cf. le Rythme futur de Gerardo Jerez Le Cam ou le surprenant Nuages de Lévis Reinhardt), tracent les contours, plaquent les couleurs, immortalisent la chair tout en orchestrant le paysage. Imaginons Django !

Avec Philip Catherine, Antoine Boyer, Adrien Moignard, Noé Reinhardt, David Reinhardt, Lévis Reinhardt, Simba Baumgartner, Samy Daussat, Samuelito, Gwen Cahue, Baptiste Bailly, Gerardo Jerez Le Cam, Cordeone, Kristel Adams, Caloé, Louise Perret, David Gastine Quartet, Off Swing Quintet, Lagrimas Azules, Simon Mary & Krystal Mundi.

