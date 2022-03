Jazz Bonus : Jacob Artved - Metamorphosis

La scène jazz contemporaine au Danemark se compose actuellement d'un vaste éventail de jeunes musiciens talentueux et assidus dont Jacob Artved est l'un des éléments les plus prometteurs.

À 15 ans, il est devenu le plus jeune élève jamais admis au prestigieux Conservatoire de Musique Rythmique de Copenhague. À 18 ans, il a interrompu ses études et est parti à New York pour étudier « à l'ancienne » - en jouant dans des jam-sessions et des clubs, passages obligés de chaque musicien qui s'installe dans la Mecque du jazz. C'est ainsi que Jacob Artved a pu jouer avec certains des plus grands noms de la scène New Yorkaise. "Il est parfois intimidant de jouer avec des musiciens que l'on admire. Cela peut étouffer votre créativité, par respect ou par peur de faire quelque chose de mal. Bien sûr, ces situations vous rendent plus fort et vous incitent à travailler plus dur. Parfois, vous rencontrez des musiciens avec lesquels il y a une compréhension commune et un respect mutuel pour la musique et les autres."

Le jeune phénomène a grandi entouré de musique classique à la maison et son amour pour le genre a inspiré cet album : “Metamorphosis ”. Pour cette tâche ambitieuse et délicate, Jacob Artved a sélectionné un groupe d'instrumentistes dont le parcours, les sons et les outils musicaux ne sont pas de trop pour couvrir toute l'étendue du matériel à faire vivre. Max Artved, le hautboïste de l'album, est également le père de Jacob Artved et le professeur de hautbois du Conservatoire Royal de Musique du Danemark. Au-delà de la connivence père-fils, tous deux partagent la même compréhension et appréciation de la musique dans toute sa diversité.

Le jazz et la musique classique sont deux genres aux différences évidentes, mais dont les langages harmoniques et tonaux se chevauchent souvent, offrant une inspiration aux auditeurs et aux musiciens des deux univers. Certains des arrangements de cet album restent au plus près de l'œuvre originale avec l'ajout de sections improvisées, tandis que d'autres sont véritablement des œuvres recomposées.

Il commence par Arabian Dance - une interprétation de la musique du ballet “Casse-Noisette” de Tchaïkovski, dont la première a eu lieu en 1892 à Saint-Pétersbourg. Autre ballet d'importance historique, “Roméo et Juliette”, avec la brillante interprétation musicale de Prokofiev de l'histoire intemporelle de Shakespeare. La manière dont le compositeur utilise les harmonies lui confère une identité singulière et a eu un impact énorme sur des générations d'auditeurs. Dès le début de ce projet, Jacob Artved et son père Max, tenaient à inclure cette musique qui leur est si chère. Balcony Ballad, est une interprétation du ballet sous forme de suite.

Claude Debussy est également présent sur cet album avec deux pièces pour piano : Docteur Gradus, tiré de “Children's Corner” (écrit pour sa fille Claude-Emma, surnommée " Chou-Chou "), et Poisson d'or, extrait du second des deux volumes du cycle pour piano : “Image”. Doctor Gradus est arrangé pour l'ensemble par le bassiste Felix Moseholm. Dans le cas de Poisson D'or, le début du thème original est utilisé comme mélodie et pourrait être décrite comme une sorte de samba jazz à la Debussy.

La musique de Ravel continue de vivre et de parler aux musiciens de tous les sous-genres et de toutes les époques du jazz. Pour cet album, trois mouvements de son “Tombeau de Couperin” sont explorés. Le Prélude fait une apparition, présenté dans un duo complexe entre hautbois et guitare classique. Le Menuet original est également inclus dans une présentation presque libre-impressionniste. Forlane est réinventé ici avec une esthétique jazz moderne.

Enfin, le “Sextuor” du compositeur français Francis Poulenc pour quintette à vent et piano est repris dans Francis’ Theme. Le premier mouvement est divisé en trois parties et on entend le thème de la plus lente des trois, presque comme un standard de jazz avec une introduction lente - une présentation du thème, suivie d'une improvisation qui se transforme en une section plus rapide, en walking swing.

