Jazz Bonus : Jan Schreiner - So Nah Und Doch So Fern

Le titre du disque en dit long “So nah und doch so fern” (si proche et pourtant si loin) : deux ensembles ne pourraient être plus différents l'un de l'autre. Il y a d'un côté un big band composé de seize musiciens qui n’ont pas forcément parmi leurs compétences de base le fait de jouer en douceur, et de l'autre il y a six chanteuses, dont la plus grande force réside dans leur maîtrise des nuances les plus fines.

Ces deux formations ont cependant aussi des éléments communs : la recherche de nouveaux univers, de sons et de structures qui n'ont jamais été entendus auparavant, et la joie d'expérimenter. Ces éléments constituent le fil conducteur des compositions de Jan Schreiner.

(extrait du communiqué de presse)

