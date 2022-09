Jazz Bonus : Jasper Høiby - What It Means To Be Human

“What It Means To Be Human ” est un album qui cherche à établir un lien entre l'humanité et la planète, entre les problèmes auxquels nous sommes tous confrontés et la possibilité que nous avons ou pas de les résoudre. Pour le bassiste et compositeur Jasper Høiby, il s'agit de la connexion avec ses collègues musiciens, Josh Arcoleo et Marc Michel, et, surtout, de sa conscience, de la leur et de de la notre, avec l’état de notre planète.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Jasper Høiby a pour objectif d'utiliser sa musique et ses concerts comme une voix militante, avec une expression d'espoir et un message optimiste. Il ne s'agit pas de l'album d'un musicien qui ne fait que documenter sa progression musicale. Loin de là. “What It Means To Be Human” reflète profondément la frustration et la colère que l'on ressent à travers le monde face aux défis auxquels nous sommes confrontés. C'est un message qui rejette la faute sur la cupidité, sur la recherche du profit au détriment de ce qui est juste, décent et de ce que signifie être humain. Comme le dit Jasper Høiby : "Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour s'unir derrière ce message".

Publicité

Mais le message n'écrase pas la musique - en fait, la musique est le message. Vision of Outrage donne le ton de ce qui va suivre. La voix puissante de Ruby Sales déclare : "Je pense que nous devons commencer à avoir une conversation qui incorpore... une vision de l'amour avec celle de l'indignation". À partir de là, le groupe se lance dans une discussion collective et un déferlement d'émotions, réagissant et commentant le texte. Les trois voix s'entremêlent dans une conversation semblable à une danse, en partie écrite et en partie improvisée. Les morceaux suivants ressemblent à des suites, faisant évoluer l'argument avec éloquence entre humeur et émotion. Le sens et la profondeur de l'expression sont effervescents et viscéraux, chaque titre reflétant les luttes, les opportunités et les conséquences : Clock of the World, Earthness, Life Seed Voice et Onwards.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)