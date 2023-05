Jazz Bonus : Javier Red's Imaginery Converter - Life & Umbrella

Javier Red témoigne d’une expérience forte et intime : “Il y a quelques années, mon fils de 12 ans a été diagnostiqué comme étant atteint d'un trouble du spectre autistique. L'expérience de la prise en charge de mon fils m’a inspiré ce projet, qui est le plus important de ma carrière : “Life & Umbrella”, mon deuxième album avec le groupe Imagery Converter.

Les 12 compositions décrivent les émotions d'un enfant autiste, son monde intérieur et son quotidien, ainsi que la façon dont les parents vivent cette expérience. Alors que les personnes autistes suivent de longues thérapies pour communiquer avec les personnes neurotypiques, peu de choses sont faites pour apprendre aux personnes neurotypiques à comprendre les personnes autistes. Grâce à la capacité unique de la musique à créer des liens émotionnels avec les autres, j'espère contribuer à combler ce manque d'empathie.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Cette musique nous a amenés à découvrir, à manifester et à tisser dans notre son, un ensemble d'hypothèses et d'idées différentes. Nous avons dû explorer une approche rythmique organique qui n'est pas liée à des mesures conventionnelles ou à des grooves de jazz reconnaissables. Le résultat de plusieurs années de travail collectif est une musique intuitive, mais aussi séduisante et déroutante.”

En 2019, Javier Red a sorti “Ephemeral Certainties”, un premier album sur le label historique Delmark Records, sélectionné parmi les meilleurs premiers albums de 2019 pour le NPR Jazz Critics Poll.

A propos de Javier Red

Javier Red est un pianiste, compositeur et chef d'orchestre de jazz moderne né au Mexique et basé à Chicago. Bien que principalement autodidacte, il a eu plusieurs mentors importants, notamment le pianiste classique Michel Block et les jazzmen Ralph Alessi et Steve Coleman. Il a été exposé dès son plus jeune âge à la musique populaire mexicaine de la génération de ses grands-parents, à la musique contestataire latino-américaine (la trova), à la musique pop des années 80, à la musique classique (avec un amour particulier pour Stravinsky) et au jazz.

Ces sons continuent d'alimenter son inspiration musicale, élargissant son champ d'action au-delà du jazz contemporain.

(extrait du communiqué de presse)