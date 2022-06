Jazz Bonus : Jazz at Berlin Philharmonic XIII - Celebrating Mingus 100

Le centenaire de la naissance de Charles Mingus, en avril 2022, a permis de renforcer son importance dans la musique du vingtième siècle. Ses "réalisations dépassent en ampleur historique et stylistique celles de toute autre figure majeure du jazz". (Dictionnaire New Grove). Mingus pouvait être colérique, voire violent, mais aussi aimant et tendre, et tous ces aspects de son caractère complexe se reflètent dans sa musique. Comme il l'a dit un jour, "J'essaie de jouer la vérité de ce que je suis. La raison pour laquelle c'est difficile est que je change tout le temps."

Les extrêmes de l'émotion sont la vérité même et le noyau de la musique de Mingus, et ils se reflètent dans les six compositions de ce dernier entendues ici, dans le cadre de "Jazz at Berlin Philharmonic - Mingus 100 ". Ce concert était l'un des principaux événements marquant le centenaire et a eu lieu le 13 avril 2022 dans le cadre de la série de concerts organisés par Siggi Loch. Cet album est un enregistrement du concert. À un certain niveau, c'était "juste" un concert. Il n'y a pas eu de protestations. Aucune basse ou chaise n'a été délibérément cassée. Personne n'a pris un fusil de chasse et l'a pointé sur une ampoule électrique. Et pourtant, comme le montre clairement cet enregistrement, les neuf musiciens qui se sont produits sur scène lors de ce concert - et qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas avant ce projet - ont tous mis toute leur énergie dans ce projet, tout en restant fidèles à l'esprit de Mingus et à sa façon unique d'exprimer la révolte et la dissidence.

Publicité

Les premiers sons musicaux que l'on entend sur l'album proviennent du bassiste autrichien Georg Breinschmid (né en 1973). L'un des co-leaders du projet, il juxtapose attaque franche et tendresse caressante à la manière de Mingus lorsque sa basse introduit le Jelly Roll de Mingus. "Georg est un merveilleux communicateur et un bassiste hors pair", déclare l'autre co-leader, le suédois Magnus Lindgren (né en 1974). L'histoire de Breinschmid est remarquable. Jusqu'à l'âge de 25 ans, il avait suivi un parcours traditionnel. En tant que jeune contrebassiste classique de haut niveau, il était déjà devenu membre à part entière de l'Orchestre philharmonique de Vienne, un rôle qui lui a été confié à vie. Il a ensuite tourné le dos à ce monde et a depuis poursuivi sa propre voie en tant que musicien ancré dans le jazz et la musique populaire viennoise. Sa passion pour Mingus lui est venue très tôt, et elle ne l'a jamais quitté. "À quatorze ans, alors que je commençais tout juste à jouer de la basse, je me souviens avoir adoré le son, les compositions, l'ensemble. Il vous frappe de tant de côtés", dit-il.

Breinschmid et Magnus Lindgren n'avaient jamais travaillé ensemble auparavant, mais leur compréhension et leur respect mutuels sont apparus avec évidence. "Magnus est un grand musicien !" dit Breinschmid. "Un incroyable multi-instrumentiste virtuose, un arrangeur expert - tout simplement un grand artiste. Il garde toujours dans son œil le sens de l'ensemble et de la façon dont il va fonctionner au mieux." Lindgren, plus connu sur le saxophone ténor et la flûte, se fait entendre ici principalement sur son saxophone baryton Selmer vintage, et aussi sur la clarinette basse. Lindgren a également été attiré très tôt par les compositions de Mingus, son engagement étant renforcé par une étroite collaboration avec Steve Slagle, l'un des piliers du Mingus Big Band dans les années 1990. En ce qui concerne le rôle d'instrumentiste du Suédois ici, il dit simplement : "J'adore Pepper Adams - et c'est amusant de jouer du baryton".

"Quand Charlie parle de Lester..." C'est Joni Mitchell qui a mis des mots anglais sur la belle complainte de Mingus sur la mort de Lester Young, Goodbye Pork Pie Hat sur son album "Mingus". Le contexte est ici différent, tout comme la langue. Hors d'un chaos polyphonique mingusien émerge la voix autoritaire de la star française Camille Bertault. Les mots qu'elle a écrits évoquent le sentiment de perte de Charles Mingus. Puis, comme par magie, sans aucun mot, sa voix s'élève et lorsqu'elle tient sa note finale (mi naturel) pendant quinze secondes, c'est un tour de force d'équilibre et de contrôle à couper le souffle. C'est également à elle que l'on doit les nouvelles paroles énigmatiques et taquines de Self-Portrait in Three Colours.

Il y a d'autres voix fortes ici. Deux américains constituent le cœur battant du groupe : le pianiste Danny Grissett a passé près de deux décennies sur la scène new-yorkaise et a été membre du Mingus Big Band. Le batteur Gregory Hutchinson a travaillé dans d'innombrables contextes, dont le deuxième Joshua Redman Quartet de 1998 à 2001 ; il est l'un des grands de notre temps. Il y a aussi deux musiciens qui ont fait de l'Allemagne leur foyer. Depuis qu'il a quitté la Hongrie pour l'Allemagne en 1980, le saxophoniste ténor Tony Lakatos a participé à plus de 300 albums et a été un membre important du Frankfurt Radio Big Band jusqu'en 2021. Le ton fort et l'aisance d'improvisation de la tromboniste d'origine australienne Shannon Barnett, désormais basée à Cologne, s'avèrent également idéaux dans ce contexte.

L'équipe locale d'Allemagne, le trompettiste Matthias Schriefl et le jeune saxophoniste Jakob Manz, jouent comme si leur vie en dépendait, et d'une manière telle que tous les stéréotypes sur l'ordre et la discipline allemands doivent être rapidement jetés par la fenêtre la plus proche. C'est de la musique passionnée de très haut niveau. Peu de sons peuvent être aussi joyeux que l'interprétation de Better Git It In Your Soul qui clôt cet enregistrement.

Le centenaire de Mingus en 2022 a eu une résonance profonde : tout comme l'injustice, la peur, l'incertitude et le besoin de faire son deuil nous entourent, les exemples de bonté surhumaine et les visions de beauté nous entourent également. Toutes ces émotions humaines sont présentes dans la musique de Mingus. Alors que les cendres de Mingus ont été confiées au Gange, son esprit indomptable a véritablement pris vie lors d'un concert inoubliable à Berlin.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Magnus Lindgren (saxophone baryton, clarinette basse, arrangements & co-leader)

Georg Breinschmid (contrebasse, arrangements & co-leader)

Matthias Schriefl (trompette)

Shannon Barnett (trombone)

Jakob Manz (saxophone alto)

Tony Lakatos (saxophone ténor)

Danny Grissett (piano)

Gregory Hutchinson (batterie)

Camille Bertault (voix)