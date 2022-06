Jazz Bonus : Jazzrausch Bigband - Emergenz

Depuis que le Jazzrausch Bigband a démarré en 2014, il a suivi un chemin imparable de croissance et de développement. Le Jazzrausch Bigband s'est d'abord fait remarquer en tant qu’orchestre maison du légendaire club techno munichois "Harry Klein" où les enregistrements du nouvel album "Emergenz" ont été réalisés. Depuis lors, la renommée croissante du groupe l'a conduit dans les grands temples allemands de la musique classique : l'Elbphilharmonie de Hambourg, l'Isarphilharmonie de Munich et la Philharmonie de Berlin, ainsi qu’à l’international. Qu’est-ce que le Jazzrausch Bigband ? En mettant en phase quelques domaines musicaux inhabituels, ils laissent leur sens du sérieux et de l'humour s'exprimer, pour s’apercevoir ensuite à quel point ils peuvent plaire à un public jeune et moins jeune. Le Jazzrausch Bigband s'est attaché à l'idée du "c’est toujours possible" en frappant un grand coup.

À lire aussi : Jazzrausch Bigband, arts-science-technologie en version dance floor

Le fait que le Jazzrausch Bigband fonctionne si bien est dû à trois facteurs. Tout d'abord, il y a Roman Sladek : ce leader est un tromboniste au timbre puissant et à la formation classique... qui a également une expérience du heavy metal. Ensuite, il y a le compositeur et musicien électronique Leonhard Kuhn : c'est à lui que l'on doit le fait que le Jazzrausch Bigband fonctionne également comme un orchestre classique. Chaque "saison", ils se consacrent à un ou plusieurs nouveaux thèmes. Ils choisissent un compositeur classique comme Beethoven, Bruckner ou Chostakovitch, ou s'intéressent aux tendances de la philosophie, de la littérature ou des sciences naturelles. Ils peuvent aussi concocter un programme de Noël swing et tourner le dos à la techno. Rien de tout cela ne serait possible sans la trentaine de musiciens qui composent le Jazzrausch Bigband. Chacun d'entre eux est un personnage authentique et singulier avec une identité claire, une personnalité scénique et un parcours musical unique et diversifié.

Le thème du nouvel album est "Emergenz" (émergence), un terme de la philosophie et de la théorie des systèmes qui décrit les nouvelles propriétés qui apparaissent dans un système suite à l'interaction de ses éléments individuels. C'est une métaphore pour le Jazzrausch Bigband, un organisme vivant et en constante évolution. Si l'on compare "Emergenz" aux albums précédents, ce qui est le plus frappant, c'est que la palette expressive du groupe est devenue encore plus différenciée et raffinée. Les moments où les niveaux d'énergie sont les plus élevés sont toujours dominés par la techno jazz, ce qui est naturellement attendu. Mais, entre les deux, la pulsation régulière de la grosse caisse est de plus en plus souvent suspendue, de sorte qu'il y a des sections où l'élan vers l'avant provient de parties de vents complexes et imbriquées, ou simplement de voix. Des influences de la musique minimaliste et de la drum'n'bass bondissante sont également perceptibles. Des fragments de poèmes de Gertrude Stein ( Go ! Go ! Go ! , Present Tense ) sont présents, tout comme la musique de Wayne Shorter ( Orbits ). Sur As Darkness Fell , la trompettiste d'origine arménienne Angela Avetisyan évoque une époque où tout était calme et où l'on n'entendait plus de musique. La ballade Five Dice raconte l'histoire vraie d'une femme qui, après s'être séparée de son compagnon, garde cinq dés en souvenir de lui. La chanson Ticking Time Bomb , nerveusement enjouée, décrit le sentiment d'être submergé par ses propres sentiments et pensées, et de presque éclater sous l'effet d'une surcharge d'impressions.

(extrait du communiqué de presse)

