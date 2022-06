Jazz Bonus : Jean-Charles Richard - L'Etoffe Des Rêves

Des compositions du saxophoniste aux allusions à Claude Debussy, d’un clin d’œil à Moussorgsky à l’interprétation de Messiaen, “L’Etoffe Des Rêves” dévoile un éventail de couleurs et d’images servi par la science harmonique du pianiste pour qui ces pièces intemporelles semblent avoir toujours été destinées.

Ici, l’ humeur est songeuse. Rien de démonstratif chez ces musiciens de haut vol. Juste un partage, une ouverture flirtant tantôt vers le calme , tantôt vers une douce mélancolie. Le funeste destin d’Ophélie de Shakespeare (Hamlet) , repris dans le poème d’Arthur Rimbaud sont servis par la voix précise, claire et douce de Claudia Solal et le timbre rassurant et léger du violoncelle de Vincent Ségal.

Publicité

Baryton diaphane du saxophone, harmonies du crépuscule, dans ce temps suspendu sont bercées les volatiles confidences de ce quatuor délicat. Musicien aventurier, Jean-Charles Richard a suivi un double cursus au CNSM de Paris, où il obtient à l’unanimité un premier prix de saxophone classique et un diplôme de formation supérieure en jazz. Titulaire des CA de saxophone classique et jazz et d’un DEM d’analyse, il est le responsable de la classe du cycle spécialisé jazz et musiques improvisées au CRR de Paris, et du Pôle Supérieur Paris – Boulogne-Billancourt.

Par goût des extrêmes, il choisit de se consacrer aux saxophones soprano et baryton. Sa curiosité pour tous les territoires de la musique l’amène à se produire aussi bien au sein d’orchestres classiques (Orchestre de Paris, Orchestre des Prix du CNSM), des big bands (George Russell, Antoine Hervé, Jean-Loup Longnon), dans des fanfares de rue (La Bête a bon dos), des chanteurs de variété, et à côtoyer les compositeurs contemporains (Karlheinz Stockhausen, Thierry Escaich, Alain Margoni).

Conjointement, il met ses qualités d’interprète, de compositeur et d’improvisateur au service de nombreuses collaborations avec Dave Liebman, Didier Levallet, David Patrois, Bernard Struber, JeanFrancois Baez, Claudia Solal, Eric Lohrer, Didier Ithursarry, Daniel Humair, Peter Herbert ,Wolfgang Reisinger, Pauline Bartissol, Eric Prost…

Depuis 2006, il dirige de nombreux orchestres, dont les répertoires se situent à la croisée du jazz et de la musique classique : Sketches of Spain de Gil Evans, avec David Liebman en invité soliste, Cityscape de Claus Ogerman, Impressions de Jean Marie Machado, ou encore le Newdecaband de Martial Solal avec l’Orchestre de l’Opéra de Lyon.

Il collabore très souvent dans les différents projets de Jean-Marie Machado parus sous le label La Buissonne. “Pictures for orchestra” (2019), “Majakka” (2021). Jean-Charles a une place importante dans le projet "Cantos Brujos" toujours dans le grand orchestre de Jean Marie Machado. Ce projet inspiré par Manuel de Falla paraîtra sur le même Label en février 2023.

(extrait du communiqué de presse)