Jazz Bonus : Jeremy Siskind - Songs of Rebirth

Ce n'est pas un secret que 2020, et une grande partie de 2021, ont été des années déstabilisantes. Tant de nos routines, de nos carrières et de nos relations se sont effondrées. La pandémie a profondément ébranlé, et parfois détruit, les fondations sur lesquelles nos vies étaient construites. Aussi déprimant que cela puisse être, les années à venir offrent une occasion sans précédent de reconstruire et de renaître. "Nous aurons à décider comment émerger des décombres et quels types de nouvelles structures nous allons ériger", déclare Jeremy Siskind. "Comme tant d'autres, ma vie personnelle a connu un bouleversement énorme pendant la pandémie. Lorsque ma vie de couple a pris fin, j'ai dû repartir à zéro, dans une nouvelle maison et une nouvelle ville, et relever le défi de redéfinir mon identité à partir de zéro. Je me suis senti menacé mais aussi profondément rempli d'espoir. Cela a été difficile mais aussi énergisant".

“Songs Of Rebirth ” est le nouvel enregistrement du pianiste Jeremy Siskind avec son trio de longue date, The Housewarming Project, comprenant la chanteuse Nancy Harms et le saxophoniste Lucas Pino. L'enregistrement se compose de méditations sur les questions de la renaissance, du réveil et de l'évolution, et de représentations d'histoires de renaissance dans l'art, la science, la philosophie, la psychologie et la culture. Le Housewarming Project a reçu en 2020 une bourse de Chamber Music America, un programme qui sélectionne chaque année une quinzaine d'ensembles à soutenir. La subvention soutient la création de nouvelles œuvres par des formations de jazz basées aux États-Unis et dirigées par des compositeurs, et permet de s'assurer que ces compositions seront entendues lors de concerts et d'enregistrements.

Le coffret en double CD propose deux thèmes distincts. Le premier disque, "True Believers", présente des renaissances où un personnage réapparaît transformé de manière significative. Sur le deuxième disque, "Cynics and Snags", les personnages luttent ou échouent dans leurs tentatives de se refaire. “En guise de "soulagement comique", j'ai entrelacé des couplets d'une chanson de vaudeville que j'ai écrite et qui s'intitule "I’d Break the Quarantine for You" tout au long des deux disques. Chaque couplet est placé dans un style de musique différent dans l'espoir d’amuser l'auditeur entre les morceaux plus sérieux", explique Jeremy Siskind.

Pour Jeremy Siskind, il a été gratifiant de voir les deux membres de son ensemble "renaître" à leur manière au cours du processus d'enregistrement. Pendant la pandémie, Nancy Harms s'est mise à peindre et c'est à elle que l'on doit les magnifiques illustrations de l'album. Et Lucas est devenu père ! Bryna Gardenia Pino est née en août 2021. "Quant à moi, entre autres transformations, j'ai commencé à écrire et à auto-éditer des livres. [Le livre de Jeremy Siskind, “Playing Solo Jazz Piano”, avec une introduction de Fred Hersch, est resté l'un des livres de jazz les plus vendus sur Amazon pendant plus d'un an] J'ai décidé qu'il serait approprié de présenter cette musique sous forme de livre également ", dit Jeremy Siskind. “Songs of Rebirth : Scores, Leadsheets, and Transcriptions from the Album” est disponible à la vente en même temps que le double album sur son site web.

Parmi les points forts de “Songs of Rebirth” figure le titre Serotiny. Intitulée à l'origine Fire, cette chanson traite des plantes sérotines qui réensemencent les forêts après un incendie. Jeremy Siskind précise : "Ces plantes ne libèrent leurs graines qu'en cas de chaleur extrême, généralement lorsqu'un feu brûle. J'ai appris l'existence de ces plantes en écoutant un podcast du poète et militant Terry Tempest Williams. Il est remarquable de constater que les plantes sérotines sont souvent déjà en train de revégétaliser la terre lorsqu'un feu a fini de brûler. Quelle belle métaphore pour un réveil ! J'ai écrit cette composition en septembre 2021, alors que le sud de la Californie était sous la fumée et que j'étais coincé à l'intérieur, entouré de la lumière étrange d'un soleil rouge sang. Autant le morceau parle de l'espoir de la renaissance, autant il se veut une élégie pour l'Ouest américain."

En savoir plus sur Jeremy Siskind et The Housewarming Project :

Jeremy Siskind a commencé à écrire de la musique et des paroles inspirées par des poètes comme Jorge Luis Borges, Seamus Heaney et Derek Walcott en 2011. Ces chansons sont été créées par la chanteuse Nancy Harms, qui entraîne l'auditeur dans un monde magique et mystérieux grâce à ses capacités innées de conteuse. Avec elle, Lucas Pino, colore la musique avec un travail de ténor chuchotant/rugissant, une clarinette endeuillée et une clarinette basse murmurante.

Les deux albums du groupe, “Finger-Songwriter” (2012) et “Housewarming” (2014), ont tous été salués par la critique et ont atterri sur de nombreuses listes de "meilleurs de l'année" dans des blogs et des magazines. “Housewarming” a été salué comme, "un brillant exemple de jazz de chambre", dans une critique quatre étoiles, par le magazine DownBeat, qui l'a inclus dans sa liste annuelle "Best of the Year".

Lorsque le trio a commencé à faire des tournées en 2012, il s'est attaché à faire correspondre l'intimité de la musique à celle des salles, ce qui a suscité un vif intérêt pour les concerts à domicile. En 2018, le Housewarming Project s'est produit dans environ 130 maisons de toutes formes et tailles dans 25 États différents et Siskind est devenu un leader du mouvement des concerts à domicile, écrivant sur l'expérience pour Clavier Companion et Piano Teacher Magazine, et faisant des présentations sur le sujet au Chamber Music America, ainsi que sur le Jazz Education Network et pour Music Teachers National Association.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

