Jazz Bonus : Jessica De Boer - Grow

"J’ai choisi le titre “Grow” pour mon premier album. D'une certaine manière, il est l'accomplissement des choses que je chante, annonçant une nouvelle saison. Je regarde le passé, l'avenir et le monde qui m'entoure. Il ne s'agit donc pas seulement de moi, mais de nous tous.Un album sur l'émergence, la croissance, la confiance et la nostalgie. L'attente de quelque chose qui va certainement arriver."

Jessica de Boer appartient à la nouvelle génération de chanteuses de jazz néerlandaises et se distingue par son style narratif. Au cours de ses études au Conservatoire d'Utrecht - dont elle est diplômée en 2019 avec mention -, elle est tombée amoureuse des riches harmonies et de la liberté du jazz. Bientôt, elle a commencé à écrire ses propres compositions; jazz léger et coloré avec des lignes mélodiques flexibles et un soupçon de musique du monde. Inspirées par la nature, les gens et la foi, ses paroles expriment des thèmes universels d'une manière désarmante.​

(extrait du communiqué de press en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

