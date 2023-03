Jazz Bonus : Jimmy Felvia - Convergence

Les chants traditionnels et les rythmes du tambour, notamment du bèlè, constituent pour lui une base de travail dont il s’émancipe pour explorer de nouvelles directions. Une sorte de quête intérieure perpétuelle qui passe par l’exploration modale, des expériences rythmiques et une écriture singulière, dans laquelle tous les instruments peuvent exposer les thèmes. Brassé avec ses différentes influences, ce métissage porte sa pierre à l’édifice d’un jazz contemporain.

Jimmy Felvia débute le piano à l’âge de sept ans avec le clarinettiste Barel Coppet qui lui apprend les bases de la musique antillaise. En 2002, il s’installe à Paris et intègre la Bill Evans Piano Academy, où il sera formé entre autres, par Bernard Maury. 2005 marque les premières grandes scènes à son nom. En 2007, il enregistre ses premières compositions sur son premier album, “Sweet Caraïb’”, qui remporte un franc succès aux Antilles et Guyane (double nomination prix Sacem 2008). En 2013 sort “Spirit Up Trio”, un deuxième album aux couleurs et sonorités urbaines.

En parallèle de ses projets, il accompagne et travaille avec des artistes comme Sulaiman Hakim, Chyco Simeon, Mario Canonge, Victor O, Maurice Bouchard, Franck Nicolas et bien d’autres.

“Convergence”, son troisième opus, démontre une nouvelle maturité dans la composition et l’affirmation d’un style musical singulier. Ce jazz moderne est au service de l’identité musicale martiniquaise et afro-caribéenne. Des harmonies et des rythmiques pourtant si sophistiquées se font discrètes pour laisser la part belle à la sensibilité de l’univers intérieur de l’artiste avec pour vecteur principal, la mélodie.

Convergence par Malik Duranty, écrivain et sociologue martiniquais : “À l’écoute de l’album de Jimmy Felvia, nous pouvons entendre un jazz caraïbéen qui naît du terreau de la musique traditionnelle martiniquaise. Le ladja et le bèlè qui par leurs rythmes, leurs signatures mélodiques et les ritournelles, permettent d’identifier une origine à cette inspiration.

De même, sa maturité engendre autre chose. Il s’agit de la composition de son lakou. Ce cercle vertueux de proximité relationnelle qui, certainement, dirige la constitution du groupe qui l’accompagne, la réalisation de cet album et cette promesse de rencontres. Ce qui est au cœur de l’intention de l'œuvre musicale dans notre culture, créer une « convergence ». Et j’ose dire que cette musique est poétique, parlant de l’homme sauvé. En référence à Aimé Césaire qui estime la mission de la poésie comme celle de l’homme sauvé.

Son lakou se compose de Michel Alibo*, un porteur de sèbi à la lumière généreuse qui va éclairer Jimmy tout au long de ce passage.* Thierry Jean-Pierre*, maître du groove qui fait un avec sa basse.* Tilo Bertholo son frère de la rivyè-pilòt, un cœur battant expressif enchanteur du langage rythmique. Alex Han*, lui, le virtuose qui n’échappa pas à l’oreille de Marcus Miller. Voilà une fine équipe intergénérationnelle. Cette dernière constituant un lakou propice à la transmission/appropriation dans la philosophie « Piti kouté gran ; gran kouté piti ». Ceci dit, tous ont la particularité d’un ankraj dans une culture fondamentale, leur donnant quiétude à l’ouverture au monde, à l’ouverture aux musiques du monde. Ainsi, les arrangements et leurs exécutions sont d’une virtuosité propre à celle de l’usage d’une langue maternelle.*

Alors ouvrez ce conte, cet album à la poétique du conteur descendant de la tradition des Griots et écoutez ce voyage aux mille mots inaudibles à ceux qui ne sont pas l’écoute.

Kouté pou tann ; tann pou viv-li ; ou ké konprann, sé viv ki ni.”

