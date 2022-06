Jazz Bonus : Joachim Kühn - Scream For Peace

Entre mai 1968 et la fin de l’année 1969, Paris devient La Mecque du nouveau jazz. De nombreux musiciens américains, peinant à vivre de leur activité aux USA, séjournent dans la capitale. Ainsi : Don Cherry, Sunny Murray, Marion Brown, Anthony Braxton, Alan Silva, l’Art Ensemble of Chicago… A leurs côtés, la nouvelle garde française prend confiance et s’émancipe avec Jef Gilson, Michel Portal, Bernard Vitet, François Tusques, Jean-François Jenny-Clark, Henri Texier, Jacques Thollot…

Sous leurs doigts, le free jazz se modèle : les structures musicales implosent, l'énergie brute est de mise, l'usage du poly-instrumentisme se généralise, les durées des morceaux explosent, les racines africaines mais aussi orientales ressurgissent et, pour une partie des musiciens, le discours politique est inextricablement imbriqué à la musique ; des Black Panthers aux pavés parisiens, le free jazz est entré en résonance avec l'actualité. Le pianiste Joachim Kühn, échappé d’Allemagne de l’Est depuis mai 1966, a vite cerné les enjeux qui se jouaient ici et s’installe à Paris en juin 1969 pour se mêler au joyeux bordel ambiant. C’est d’ailleurs à cette époque qu’il adopte le saxophone alto en complément du piano, instrument plus propice à l’esthétique du cri.

La New Thing s’invite alors dans de nombreux clubs parisiens, dans des théâtres, à l’American Center, au Parc Floral de Vincennes, au Musée d’Art Moderne et bien sûr à la Maison de la Radio, où sévit André Francis, le « Monsieur Jazz » des ondes. C’est lui qui a enregistré ce concert du Joachim Kühn Trio le 12 octobre 1969 au Musée d’Art Moderne, à l’occasion de la Biennale de Paris.

Parmi les nombreuses archives musicales du pianiste, notre choix s’est conjointement fixé avec lui sur ce concert, illustrant parfaitement ce que le trio jouait en live à cette époque, musique grandement improvisée et hyper-expressive. Le travail de restauration sonore a été effectué en partenariat avec l’INA pour le présent vinyle “Scream for Peace ”, première pierre de la collection. Chaque face s’ouvre sur une longue pièce qui nous fait sentir toute la fièvre, toute l'ivresse du free jazz, et se referme sur une ballade au lyrisme fou. Et vous saisirez l'urgence du cri propulsé par un saxophone au vitriol, pour nous livrer ce cri pour la paix. Un cri qui reste malheureusement toujours d'actualité aujourd'hui encore.

Joachim Kühn

Né à Leipzig en 1944, Joachim Kühn est à l'origine du nouveau jazz en Allemagne de l'Est avec son trio formé avec le contrebassiste Klaus Koch et le batteur Reinhard Schwartz, parfois augmenté par son frère le clarinettiste Rolf Kühn ou par Ernst-Ludwig Petrowsky, formation qui sévit dès 1964. Après sa fuite à l’Ouest en 1966, le pianiste vivra en Allemagne de l’Ouest, en Californie, à New York, à Paris (1969-1971 puis 1984-1993) avant de se fixer à Ibiza à partir de 1993. Grand agitateur de la révolution free jazz en Europe puis acteur de premier plan dans l’épopée jazz-rock des seventies, Kühn libère depuis cinquante ans le piano solo, dompte le saxophone alto, sillonne le monde à la tête de l’un des plus prestigieux trios de jazz avec Daniel Humair et Jean-François Jenny-Clark. Ses rencontres sont innombrables, de Michel Portal à Stan Getz, de Don Cherry à Louis Sclavis, de Barney Wilen à Chet Baker, des Gnawas du désert à Carolyn Carlson en passant par les grands maîtres américains avec lesquels ils jouent en duo (Ornette Coleman, Archie Shepp, Pharoah Sanders…).

Jean-François Jenny-Clark

Dans les années 1960, le contrebassiste Jean-François Jenny-Clark (dit JF) forme, tantôt avec Jacques Thollot, tantôt avec Aldo Romano, une rythmique qui devient rapidement la plus prisée de la scène parisienne. Tous les musiciens américains de passage la sollicitent pour leurs concerts en clubs, qu'ils soient free jazzmen ou hard-boppers. Ainsi retrouvera-t-on JF aux côtés de Don Cherry, de Steve Lacy, de Nathan Davis, de Slide Hampton, de Charles Tolliver, de Keith Jarrett... Parallèlement, il décroche le premier prix de contrebasse du conservatoire de Versailles, puis de Paris (1968) et s'implique activement dans la musique contemporaine à travers l'ensemble Musique Vivante créé en 1966 par Diego Masson. Jenny-Clark travaille avec Karlheinz Stockhausen, John Cage, Maurizio Kagel et enregistre sous la direction de Luciano Berio, de Pierre Boulez ou encore de Vinko Globokar. Au cour des décennies suivantes, grâce à son jeu d’une finesse incroyable, il devient l’un des contrebassistes les plus sollicités par les jazzmen du monde entier. Malheureusement, la mort le fauche à l’âge de 54 ans.

Jacques Thollot

Batteur prodige formé auprès de Kenny Clarke, Jacques Thollot se retrouve à accompagner les grands noms de passage à Paris (Chet Baker, Bud Powell...) au Blue Note ou au Caméléon : il n'a pas quinze ans. Il s'ouvre résolument à la modernité au début des années 1960 au sein de l'orchestre de Jef Gilson puis auprès d'Eric Dolphy, avec qui il se produit au Chat qui Pêche. Avec JF, il forme des trios d'envergure avec Jean-Louis Chautemps ou Barney Wilen, mais surtout avec Joachim Kühn à la fin de la décennie. Sa carrière comprendra par la suite quelques traversées du désert, mais Jacques Thollot nous laissera une poignée de somptueux albums enregistrés en leader, ainsi que son disque en solo : Quand le son devient aigu, jeter la girafe à la mer, paru sur le label Futura en 1970, monument inclassable et génial.

(extrait du communiqué de presse)