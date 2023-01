Jazz Bonus : Johanna Summer - Resonanzen

Au début de 2020, les auditeurs et les médias ont été ravis, étonnés et complètement surpris par le premier album de la pianiste Johanna Summer, "Schum ann Kaleidoskop". Son approche improvisée des "Kinderszenen" de Robert Schumann a également suscité l'admiration de ses collègues issus de milieux musicaux très divers. Les commentaires du pianiste classique Igor Levit sur l'album étaient clairs et sincères : "Johanna Summer est une pianiste de jazz exceptionnelle. Elle est tellement centrée et à l'aise avec elle-même, elle manie le matériel avec tellement d'assurance et de liberté... et pourtant elle trouve sa propre note juste à chaque fois." Le poète pianiste Malakoff Kowalski a trouvé l'album tout simplement "scandaleusement bon" et a été "enchanté et émerveillé par une artiste qui suit sans crainte la musique". Et l'icône du jazz Joachim Kühn a déclaré : "La musique de Johanna Summer est pleine de fantaisie et sans catégorie. Issue de la musique classique européenne, avec une touche merveilleuse, elle crée quelque chose de parfait et de complet. Quelque chose qui lui est propre".

Avec " Resonanzen " (Résonances), Johanna Summer a approfondi la manière dont elle redit la musique des compositeurs classiques par l'improvisation. L'album couvre un large éventail, commençant par Bach, Schubert, Beethoven, Tchaïkovski, Grieg et Ravel et se terminant par Mompou, Ligeti et Scriabine. Les connaissances approfondies de Johanna Summer dans les deux mondes de la composition et de l'improvisation sont le résultat du parcours particulier qu'elle a suivi en tant que musicienne. Dans son enfance et sa jeunesse, elle a uniquement étudié la musique classique. Le jazz et l'improvisation sont arrivés relativement tard, mais lorsqu'ils sont apparus, c'était avec une attention toute particulière. Ses bases classiques sont restées en place, mais elle a dû réapprendre de nombreuses choses pour "Schumann Kaleidoskop" et pour "Resonanzen". Comme elle le dit : "Il était très important que je maîtrise d'abord les pièces originales. Cela a été particulièrement exigeant pour "Resonanzen", car chacune de ces compositions très contrastées me pose des exigences très différentes en tant que musicienne. En même temps, l'improvisation est aussi un art qu'il faut sans cesse pratiquer et développer, afin que la musique puisse atteindre son propre flux naturel. Rendre justice à ces deux aspects, et trouver un équilibre entre eux, c'est vraiment le travail de toute une vie pour moi."

Publicité

Le défi que Johanna Summer se fixe avec son approche de l'improvisation, en utilisant des œuvres aussi diverses et exigeantes comme sources, est également prouvé par le fait que "Resonanzen" a été enregistré deux fois, dans des cadres très différents, afin que la musique puisse couler aussi naturellement et de manière aussi cohérente que sur l'album. Johanna Summer se souvient : "Pour la première session, j'avais tout préparé méticuleusement et je suis entrée en studio avec l'attitude d'une vraie perfectionniste... et aussi avec l'objectif que le nouvel album devait absolument être meilleur que le précédent. Cette façon d'aborder la musique s'est traduite très clairement dans les résultats. Au cours du processus de jeu, j'avais déjà trop préjugé, trop réfléchi et j'ai fini par m'arrêter encore et encore parce que je pensais que cela devait être plus parfait d'une manière ou d'une autre. Cela a rendu les espaces si étroits pour moi que je devais constamment m'y faufiler." Ces premiers résultats n'ont pas produit l'inspiration ou le flux espérés. Une deuxième session de studio a donc eu lieu dans une atmosphère qui ressemblait beaucoup plus à un concert : le programme a été joué deux fois sans aucune interruption, coupure ou analyse, devant un petit public. "Cela a fait toute la différence", se souvient-elle. "Le sentiment de jouer pour un public a fait quelque chose pour moi. J'étais enfin capable de jouer en toute liberté, car je savais que je ne pouvais de toute façon pas m'arrêter ou faire des rustines. Je pouvais simplement laisser les choses se produire et suivre leur cours."

Johanna Summer ne se contente jamais de la facilité, comme en témoigne le fait qu'elle ait choisi la forme exigeante du récital de piano solo pour son premier album et qu'elle l'ait développée dans "Resonanzen". Le fait qu'une jeune artiste se soit fixé pour objectif d'évoluer avec assurance dans deux disciplines musicales qui constituent chacune un défi en soi - et qu'elle y parvienne avec autant de succès - est une performance remarquable. Et ce d'autant plus que l'auditeur n'entend pas le moindre soupçon des efforts fournis dans "Resonanzen". Le jeu de Johanna Summer est si serein, fluide et empli d'âme. Il y a tellement de choses ici qui vont étonner et ravir. Et chaque fois que l'auditeur a l'impression de connaître la suite et la direction que prend la musique, une autre surprise l'attend.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)