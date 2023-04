Jazz Bonus : John Lee Hooker - Burnin

L'album comprend l'enregistrement original du tube emblématique de John Lee Hooker, Boom Boom, et inclut des membres des légendaires Funk Brothers (le célèbre house band de Motown Records). Récemment remastérisé à partir des bandes analogiques originales par Kevin Gray chez Cohearent Audio, “Burnin'” est disponible en plusieurs formats. Un vinyle de 180 grammes présente un mixage stéréo de l'album, tel qu'il est sorti pour la première fois en 1962, tandis qu'une pochette à emboîtement, qui reproduit les dessins originaux de Vee-Jay Records complète l'ensemble. En plus d'une sortie large sur le vinyle noir classique, les fans peuvent également trouver l'album dans une variété de pressages couleur en édition limitée, y compris le vinyle “Flame Orange” (via Barnes and Noble), le vinyle “Translucent Red” (via Independent Record Stores), et le vinyle “Fuego Blend” (disponible exclusivement via JohnLeeHooker.com, ainsi que des produits officiels, y compris un tout nouveau T-shirt représentant l'illustration emblématique de l'album).

Les éditions CD et numériques élargies proposent des mixages mono et stéréo de l'album, ainsi qu'une prise alternative inédite de la chanson Thelma, captée lors de la session de John Lee Hooker en novembre 1961. Le CD comprend également de nouvelles notes de pochette rédigées par Bill Dahl, journaliste et historien de la musique. Les configurations numériques comprennent les formats standard et haute résolution, 192/24 et 96/24.

Surnommé affectueusement "King of the Boogie", John Lee Hooker (1917-2001) est l'un des artistes de blues les plus importants de tous les temps, dont l'œuvre a eu un impact significatif sur la musique moderne. Né dans le Mississippi au sein d'une famille de métayers, Hooker apprend à jouer de la guitare dès son plus jeune âge et tient sa technique particulière de son beau-père. À l'âge de 20 ans, il s'installe à Détroit, où il passe ses journées comme concierge dans une usine automobile et ses nuits à poursuivre une carrière de musicien.

Il obtient son premier succès R&B avec l'un de ses premiers enregistrements, Boogie Chillen (1948), suivi de singles tels que Hobo Blues, Crawlin' King Snake et I'm in the Mood, qui se classent tous dans le Top 10 R&B. Mais ces enregistrements se caractérisent généralement par une configuration simple : John Lee Hooker seul dans le studio, s'accompagnant à la guitare et gardant le rythme avec son pied. Au tournant des années 60, lorsque Hooker a signé avec le label Vee-Jay Records de Chicago, ses sessions ont commencé à s'étendre - initialement avec un second guitariste ou un harmoniciste (comme on peut l'entendre dans des albums tels que “Travelin'” et “The Folklore of John Lee Hooker”). “Burnin'”, cependant, était un changement de style qui allait non seulement apporter au bluesman une nouvelle génération de fans, mais aussi changer le cours de sa carrière.

Enregistré en une seule journée en novembre 1961, “Burnin'” associe John Lee Hooker à un groupe électrique complet pour la première fois sur disque, avec six des musiciens les plus talentueux de l'époque, tous membres de l’orchestre maison de Motown Records. Hooker était accompagné du claviériste Joe Hunter, du bassiste James Jamerson, du guitariste Larry Veeder et du batteur Benny Benjamin. Une section de cuivres, composée du saxophoniste Hank Crosby et du saxophoniste baryton Andrew "Mike" Terry, ajoute des textures supplémentaires aux chansons. Ces hommes, bientôt connus sous le nom de Funk Brothers, apparaîtront sur les plus grands succès de la décennie, accompagnant les sessions des Supremes, de Marvin Gaye et Tammi Terrell, des Temptations et de Stevie Wonder.

Les morceaux repris par le groupe ce jour-là - principalement des compositions originales de Hooker - étaient également incroyablement forts. Parmi eux figurait Boom Boom, considérée comme l'une des chansons les plus importantes de la musique enregistrée. Avec ses riffs accrocheurs, ses rythmes impeccables et sa voix tout à fait cool, la chanson allait devenir le tube emblématique de John Lee Hooker et un standard instantané du blues. Mais l'enregistrement était une exception pour le bluesman, comme l'explique Bill Dahl dans ses notes de pochette. "Hooker avait un don rare pour improviser des chansons en studio, incorporant parfois des paroles d'autres sources et jouant rarement la même chose d'une prise à l'autre. C'était un état d'esprit impromptu qui laissait souvent ses sidemen dans la position peu enviable de couler ou de nager. Mais il se trouve qu'il avait une chanson en tête pour cette date'".

Sorti en single par Vee-Jay au printemps 1962, Boom Boom est devenu le plus grand succès de Jonh Lee Hooker en plus d'une décennie, restant huit semaines dans le classement R&B du Billboard et atteignant la 16e place à l'été. C'est également l'une des deux seules chansons de la star du blues à avoir atteint le Billboard Hot 100, en se classant à la 60e place. 30 ans plus tard, en 1992, la chanson intemporelle est entrée dans le Top 20 des charts pop britanniques (grâce à une apparition dans une publicité pour Lee Jeans). Le critique musical Charles Shaar Murray a quant à lui proclamé qu'il s'agissait de "la plus grande chanson pop que [Hooker] ait jamais écrite".

Si Boom Boom, qui ouvre l'album, a été le seul single classé de “Burnin'”, l'album offre une foule de performances remarquables et de compositions exceptionnelles. L'un des moments forts est le swinguant et légèrement prémonitoire Thelma, dans lequel Hooker assure à son amante infidèle qu'il lui pardonne. Sa voix de plus en plus frénétique raconte cependant une autre histoire. Le morceau Drug Store Woman, dans lequel l'artiste dit à sa femme (dans sa voix traînante caractéristique) de rester à la maison plutôt que d'acheter des produits de beauté et des bas au magasin, est tout aussi chargé d'émotions. Le triste Blues Before Sunrise, écrit par Leroy Carr, permet à Hooker de livrer une performance particulièrement émouvante.

À l'autre extrémité du spectre, on trouve Let's Make It, un morceau vif et passionné basé sur un seul accord. Hunter et Terry brillent particulièrement, car ils donnent de l'élan à ce morceau. En outre, Dahl attire l'attention sur Keep Your Hands To Yourself, arguant que la chanson est "l'élément le plus inhabituel [de l'album], qui s'ouvre sur le riff incomparable de l'instrumental rock and roll de 58 des Champs, Tequila. Aussi improbable que cela puisse paraître, ce riff répétitif, apparemment détaché du milieu du blues, constituait une toile de fond parfaite pour que Hooker puisse menacer tous les prétendants assez fous pour s'intéresser à sa femme.

Bien que Hooker ait maintenu une production prolifique pendant cette période, on peut dire que “Burnin'”, sorti en mars 1962, a été un disque convoité par d'innombrables aspirants musiciens de rock. De l'autre côté de l'Atlantique, des groupes comme les Rolling Stones et les Yardbirds s'inspirent fortement du son de Hooker, tandis que les Animals obtiennent un succès avec leur propre interprétation de Boom Boom en 1964. Au cours de la décennie, l'étoile de Hooker ne fit que grandir. Adopté par la scène de la contre-culture, Hooker partage régulièrement la scène avec les plus grands groupes folk et rock de l'époque et se produit dans un certain nombre de grands festivals. Bien plus tard, "Boom Boom" sera intronisé au Grammy® Hall of Fame, au Blues Foundation's Hall of Fame et figurera sur la liste des "Songs That Shaped Rock and Roll" (chansons qui ont façonné le rock and roll) du Rock and Roll Hall of Fame.

Tout au long de la seconde moitié du siècle, John Lee Hooker a maintenu un rythme soutenu de travail en studio, de collaborations et de concerts. À 72 ans, il sort le plus grand album de sa carrière, “The Healer”, qui lui vaut son premier Grammy® Award et se vend à plus d'un million d'exemplaires. Il a continué à connaître le succès avec des albums comme “Boom Boom” et “Chill Out” au cours de ses dernières années. Parmi les nombreux honneurs qu'il a reçus, Hooker a été intronisé au Blues Hall of Fame en 1980 et au Rock and Roll Hall of Fame en 1991. Il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et a été récompensé par un Grammy® Lifetime Achievement Award en 2000. Hooker a également reçu la très prestigieuse National Heritage Fellowship du National Endowment for the Arts (ministère de la Culture), la plus haute distinction accordée par le gouvernement américain aux artistes des arts populaires et traditionnels. Aujourd'hui, l'héritage de Hooker perdure grâce à son vaste catalogue d'enregistrements et aux nombreux artistes dont il a inspiré la musique. Ses œuvres sont fréquemment entendues dans des films et des émissions de télévision, tandis que nombre de ses chansons ont trouvé une seconde vie en étant samplées par les plus grands noms du hip-hop et de la musique électronique.

