Jazz Bonus : John Zorn - The Hermetic Organ - Bozar, Brussels

Enregistré au puissant orgue de la salle Henry LeBoeuf, Bozar à Bruxelles, il s'agit de l'une des performances solo les plus personnelle de John Zorn - une lecture musicale dramatique de la légende épique de Faust. Avec la participation de la chanteuse Barbara Hannigan, qui improvise avec Zorn pour la toute première fois, ce concert passionnant est présenté ici dans un coffret spécial de deux disques en édition limitée qui comprend à la fois un CD et un DVD bonus contenant un film de haute qualité sur l'événement. Personne ne joue de l'orgue comme Zorn et nombre de ses techniques inhabituelles, habituellement cachées lors des concerts, sont présentées en détail. Magnifiquement filmé par un équipement de pointe, c'est un concert sauvage et coloré par deux francs-tireurs de la nouvelle musique. Indispensable !

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

