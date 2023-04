Jazz Bonus : Journal Intime - Playtime

Ce disque témoigne d'une tournée épique - véritable roadtrip - en Scandinavie, organisée par Charles Gil au printemps 2020. Enregistré dans la foulée en France à Midilive (mythiques studios Vogue) par Céline Grangey, ce répertoire est un appel au plaisir du jeu, du rythme et de l'improvisation.

Le quartet s'est entouré d'invités magnifiques : Marc Ducret aux guitares (électrique et acoustique) & Sébastien Palis à l'orgue Hammond B3. A travers l'évocation des routes et paysages baltiques, ils nous invitent à vivre les reliefs, les couleurs et les émotions de ce périple extraordinaire.

A noter que le disque “ Playtime ” a bénéficié depuis janvier d'une prépublication partielle et gratuite sur le blog Carnet de Santé, site unique en son genre sur lequel Journal Intime publie régulièrement des titres inédits qui témoignent du travail en cours, dans une démarche ludique et poétique.

(extrait du communiqué de presse)

Sylvain Bardiau (trompette)

Frédéric Gastard (saxophone basse)

Matthias Mahler (trombone)

Jérémie Piazza (batterie)

invités : Marc Ducret (guitares) et Sébastien Palis (orgue Hammond)