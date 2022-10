Jazz Bonus : Judy Niemack - What's Love ?

"Son odyssée créative fournit une illustration fascinante de la voie royale vers la maîtrise qui transcende les limites du genre... Une vocaliste d'une profondeur théâtrale et d'une invention syllabique consommée." - Downbeat

Après la sortie encensée de “New York Stories” en 2018 avec le pianiste Jim McNeely et le Danish Radio Big Band, " What's Love ? " représente le côté vulnérable de l'art de la vocaliste. La riche collection de textes originaux de Judy Niemack associée à des standards choisis offre un aperçu de son invention vocale.

Exploration des pouvoirs de guérison de l'amour, "What's Love ?" se présente comme une réconciliation musicale avec les défis immenses, et pourtant racontables, qui repassent en boucle dans nos vies. Le son qui fait sa marque de fabrique - clair, mais chaud, avec un bord nuageux - est ici plus doux. En utilisant ce timbre plus bas, Judy Niemack est parfaitement consciente de son nouveau sens de l'expression : "Je n'ai pas perdu mes notes aiguës, mais j'ai gagné des notes plus graves", précise-t-elle.

Judy Niemack est entourée de musiciens du plus haut niveau pour l'occasion ; "What's Love ?" accueille Peter Bernstein à la guitare, Sullivan Fortner au piano, Doug Weiss à la basse, Joe Farnsworth à la batterie et Eric Alexander au saxophone alto.

"C'est ma vision de l'amour qui, bien sûr, est unique", partage la chanteuse, auteure et professeure tout en discutant de son inspiration pour le titre, qui emprunte également à son arrangement du tube de Tina Turner, What's Love Got To Do With It, un moment fort du rendez-vous pour la leader, qui adopte une approche plus lente et plus contemplative de la question de Tina Turner.

"Michel-Ange a dit qu'il avait vu la sculpture cachée dans un morceau de marbre et qu'il l'avait simplement révélée en enlevant la pierre, petit à petit. Pour moi, la composition est similaire : j'ai un sentiment que je veux exprimer, ce qui conduit à un poème, à des mots, qui sont ensuite mis en musique, que je fais apparaitre au piano. Cela vient tout simplement à moi. Mes chansons naissent de l'émotion".

