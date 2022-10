Jazz Bonus : Kansas Smitty's - We're No More in Kansas

Rythmes africains, jazz moderne et ambiances cinématographiques façonnent ce nouvel album intitulé “We’re Not In Kansas Anymore” .

Comme son titre le suggère, “We're Not In Kansas Anymore” est le début d’une nouvelle ère pour Kansas Smitty’s . Pour ce 2ème album sur le label !K7, le groupe s’émancipe de l’esthétique swing, pour puiser son inspiration dans le jazz moderne, les rythmes africains et le cinéma culte. Kansas Smitty’s reste le principal exutoire de son leader, le saxophoniste alto et clarinettiste Giacomo Smith. La créativité sans limites du musicien et producteur d’origine italo-américaine installé depuis plus de dix ans Outre Manche, continue d’accroître sa réputation. La preuve en est qu’il a, entre autres, récemment produit le dernier album de Jamie Cullum ou encore celui de l’étoile montante britannique de la batterie Jas Kayser.

Giacomo Smith et ses partenaires entretiennent une relation délicate avec la tradition ; cet enthousiasme profond pour le jazz et le blues du siècle dernier a toujours été le moteur de leur travail. Et c’est toujours le cas, mais d’une façon plus subtile qu’avant. L’atmosphère l’emporte ici sur la structure, avec un changement compositionnel qui se construit sur les thèmes de leur album de 2020 “Things Happened Here” tout en allant chercher plus loin dans des sons progressifs et effervescents afin de créer un genre de blues du 21ème siècle.

« Je veux que l’auditeur ressente une grande variété d’émotions - je veux qu’il visualise des choses », déclare Giacomo Smith. « Il y a de la joie et de l’humour, mais aussi de la spiritualité. Il y a du sérieux, il y a un sentiment de vide et d’attente - et tout cela est intentionnel. Nous avons expérimenté tous ces sentiments en tant que collectif, et je les ai expérimentés en tant qu’individu. »

Ce nouvel album marque également les 10 ans d’existence de Kansas Smitty’s, une décennie durant laquelle on a pu ressentir la créativité du groupe à travers de nombreux médiums. On pense par exemple à leur regretté propre club du même nom basé dans l’est londonien, ou KSTV, leur série de live streams produite et diffusée pendant la pandémie qui leur a valu de remporter le prix de l’innovation numérique aux Jazz FM Awards.

Au fil des années, bon nombre d’excellents musiciens ont rejoint Giacomo Smith. Après la participation de Jay Kaser sur Plunderphonia en 2021, ce nouvel opus voit entrer en jeu deux éminents trompettistes Dylan Jones (ancien membre de Ezra collective) et Laura Jurd (Dinosaur).

Depuis la sortie de “Things Happened Here”, la bonne étoile de Giacomo Smith n’a cessé de briller,l’établissant notamment comme un producteur de premier rang de ce qu’il appelle, « productions old school ». Tandis que Kansas Smitty’s a collaboré avec Jamie Cullum sur l’album “The Pianoman at Christmas”, Giacomo Smith, lui, s’est retrouvé à produire plus de la moitié “We're Not In Kansas Anymore” est à ce jour la production de Kansas Smitty’s et Giacomo Smith la plus tournée vers l’avenir. La production est claire et chaleureuse, permettant des clins d'œil au blues. Face In The Crowd en est un bon exemple, intégrant des ambiances cinématographiques à plus d’un titre, puisque le morceau est librement inspiré du film de 1957 du même nom dans lequel une vedette télé populiste réalise qu’il peut manipuler une nation entière. Smith pioche aussi dans le blues profond de musiciens comme Sonny Terry et Sonny Boy Williamson pour donner à entendre en 2022, le son d’une époque révolue.

“We're Not In Kansas Anymore” n’est pas seulement un nouveau chapitre dans la vie et la carrière de Giacomo Smith. Il célèbre les 10 ans d’un groupe qui continue de se démarquer dans une ère déterminante pour le jazz dont les contours ne cessent d’être redessinés.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Giacomo Smith (saxophone alto, clarinette basse)

Alec Harper (piano)

Dave Archer (guitare)

Freg Ireland (contrebasse)

Joe Webb (batterie)