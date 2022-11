Jazz Bonus : Karl Berger, Kirk Knuffke - Heart Is a Melody

"Karl Berger est l'une des personnalités les plus importantes du jazz moderne, un point c'est tout ! "

Pour Kirk Knuffke - le cornettiste basé à New York, à l'origine de cet album, Karl Berger est le "père du vibraphone dans la musique moderne". C'est un maître musicien, tant par ses qualités de pianiste et vibraphoniste, que de compositeur, d'arrangeur, de chef d'orchestre et d'enseignant. Du haut de ses 87 ans, il poursuit une carrière fascinante qui a croisé à peu près tous les acteurs majeurs de l'histoire du jazz d'avant-garde.

Karl Berger est né en 1935 à Heidelberg, en Allemagne. Il commence à jouer du piano classique à l'âge de 10 ans avant de tomber, la tête la première, dans le jazz. En 1954, il se met à jouer avec des musiciens américains stationnés en Europe en tant que soldats. Il tombe sur le vibraphone par hasard car il y en avait un à la Cave 54, un petit club de Heidelberg (qui existe toujours aujourd'hui). Il a tout de suite aimé cet instrument qui lui permettait de bouger et presque de danser en jouant - surtout si le piano n'était pas accordé. Vibraphoniste accidentel, son approche était différente de toutes les autres à l'époque, et pour cette raison il s'est vite retrouvé plébiscité par Downbeat Magazine. Karl Berger est devenu l'un des musiciens européens les plus demandés du continent avant de s'installer aux États-Unis, où sa carrière a poursuivi sa trajectoire ascendante.

“Heart is a Melody” est un mélange de compositions écrites par des personnalités importantes de la vie de Karl Berger, les siennes et celles de Kirk Knuffke. Ganesh est une chanson du regretté trompettiste Don Cherry - proche de Karl Berger et son collaborateur de longue date. Art est un morceau du saxophoniste soprano Steve Lacy, que Karl Berger a rencontré en 1965 et avec qui il jouera souvent le répertoire de Monk. Vers 1970, Karl Berger dirige un groupe avec Pharoah Sanders, qui a écrit le morceau qui donne son titre à l'album. Et, bien sûr, il y a un morceau en hommage à Ornette Coleman, avec qui Karl Berger créera le "Creative Music Studio" après son déménagement à Woodstock

Cherry, Lacy, Sanders et Coleman - quatre pionniers du jazz et quelques-unes des âmes sœurs musicales de Karl Berger avec qui il allait révolutionner le jeu free mais in time. En Europe, le développement de la musique d'avant-garde était davantage influencé par la musique classique et ne s'appuyait pas autant sur le rythme. "J'ai toujours aimé swinguer", dit Karl Berger ; "c'est toujours le premier critère en musique. Et puis, quand nous avons lancé le studio à Woodstock, Ornette est aussi venu, et nous avons fait beaucoup d'enregistrements. Beaucoup de gens sont venus : Anthony Braxton, Sam Rivers, Dave Holland, Ed Blackwell, Carlos Ward, Lee Konitz, Oliver Lake, Andrew Cyrille... Ils sont tous venus, et ils continuent de le faire."

L'album contient trois compositions de Karl Berger - Why Not, Going Out et Ornette - et chacune d'entre elles donne un aperçu de la méthode de Kar Berger : improviser d'abord, puis s'asseoir au piano et affiner l'idée jusqu'à ce qu'elle puisse être écrite. Kirk Knuffke a écrit quatre morceaux pour l'enregistrement : Before or Since, Could Hear You, Gentle Giant et Noble Heart. Ce dernier est dédié à Karl Berger qui en aime la simplicité. C'est une leçon que Kirk Knuffke a apprise de Karl Berger : "Il n'y a rien de trop simple. Plus c'est simple, mieux c'est, car on ne peut pas se cacher derrière quoi que ce soit."

En plus de Karl Berger et Kirk Knuffke, le quartet est complété par le contrebassiste Jay Anderson et le batteur Matt Wilson - deux musiciens qui n'avaient jamais joué avec Karl Berger auparavant. Avant de les faire venir, Kirk Knuffke avait une idée précise de la façon dont la musique allait sonner, et la session s'est avérée encore meilleure que prévue. Jay Anderson est un professionnel accompli, ayant participé à plus de 400 enregistrements, et Matt Wilson a accompagné Dewey Redman pendant 12 ans. On peut tracer une ligne directe de Karl Berger à Ornette, d'Ornette à Dewey Redman, et de Dewey Redman à Matt Wilson. Batteur d'une grande fraîcheur et au swing impeccable. Il joue avec Jay Anderson depuis de nombreuses années.

(extrait du communiqué de presse)