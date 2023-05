Jazz Bonus : Kassa Overall - Animals

Révéré par des légendes vivantes aussi bien que par des esthètes underground, Kassa Overall défie les genres et catégories. Mais tout commence derrière une batterie. Élevé à Seattle, ses premiers concerts sont donnés dans un Starbucks à l’angle de la 23ème rue et de Jackson, une intersection citée par Sir Mix-a-Lot dans Posse’s on Broadway, à quelques blocs seulement à peine de la maison d’enfance de Jimi Hendrix et dans la même rue que le Garfield High School où sont passés le même Hendrix, Quincy Jones et Kassa Overall.

Kassa Overall grandit dans le sud de la ville, elevé par des parents qu’il décrit comme “un père noir bohémien et une mère blanche hippie” qui se sont rencontrés dans un centre spirituel. L’un idolâtre Ornette Coleman, l’autre Bob Dylan. Kassa Overall naît à la maison, accompagné par le son des tablas - sa mère, une ethnomusicologue aguerrie, pratiquant assidûment l’instrument pendant sa grossesse. Le père de Kassa, dont on entend la poésie sur le morceau The Score Was Made, est un rasta et un saxophoniste amateur.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Après la batterie, vient le rap. Les premières inspirations sont DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince (“Parents Just Don’t Understand”) et Public Enemy (“Fight The Power”). Les premiers couplets de Kassa Overall, odes enfantines aux filles aux cheveux naturels, sont préservés sur cassette. “Notre création musicale s’est toujours inscrite dans quelque chose de plus grand et a toujours eu une sorte de ton révolutionnaire, dit-il, il a toujours été question de dire quelque chose”.

Il apprend à faire des beats sur la MPC de son grand frère Carlos. Au conservatoire d’Oberlin, dans l’Ohio, Kassa Overall passe ses journée à étudier la batterie jazz et la théorie musicale, et ses soirées à faire des beats dans son dortoir, délaissant souvent les fêtes pour passer ses nuits devant sa MPC, ses enceintes de studio et sa session Pro Tools. C’est une période de forte croissance musicale. À l’université d’Oberlin, il rencontre des musiciens qui sont encore aujourd’hui ses plus proches collaborateurs. Il rencontre aussi son mentor, Billy Hart, membre du sextet expérimental de Herbie Hancock, Mwandishi. C’est aussi une période de troubles personnels pour Kassa, qui connaît ses premiers épisodes maniaques et une tentative de suicide, qui l’éloignent de l’école et le renvoient à Seattle. À la maison, il suit plusieurs retraites de méditation silencieuse, dont une avec sa mère, avant qu’un nouvel épisode maniaque ne l’envoie à l'hôpital. Deux chansons de l’album, So Happy et Maybe We Can Stay, abordent cette tentation suicidaire et portent des traces de ces épisodes.

L’été après l’obtention de son diplôme, Kassa Overall atterrit dans une chambre à New-York, dans la maison du bassiste Bill Lee, à Fort Greene – la même dans laquelle Spike Lee a grandi – qu’il loue 200$ par mois. Billy Hart le recommande pour jouer du djembé dans une maison de repos, un gig qui lui permet de subsister mais dont la monotonie le déprime. Il retourne une nouvelle fois à Seattle, envisage d’arrêter la musique. Un appel de la pianiste Geri Allen qui lui propose de jouer au Village Vanguard, le remet en selle. Très vite, il tourne avec elle, aux côtés de Theo Croker et Jon Batiste et enchaîne les engagements avec les musiciens les plus aventureux et doués de la scène, dont Steve Coleman et Vijay Iyer (ce dernier apparaît sur deux titres de l’album ”Animals”). À la fin des années 2000, Kassa Overall est un sideman très demandé sur une scène pourtant impitoyable.

Il faudra des années à Kassa Overall pour sortir un premier projet solo qui lui permette de mélanger, et non d’éluder, ses influences si variées et ses différentes vies musicales. Mais une fois qu’il s’y met, le résultat est stupéfiant. Son premier album studio “Go Get Ice Cream and Listen to Jazz” (2019), fait émerger un son unique proprement révolutionnaire qui cumule sa virtuosité de batteur, ses prouesses polyrythmiques de rappeur et les techniques de productions méticuleuses et avant-gardistes qu'il avait jusqu'ici travaillé séparément. Il y maîtrise aussi sa voix poétique et engagée, un héritage de ses parents, critiquant les injustices du système carcéral, l’industrie pharmaceutiques ou le racisme anti-noir. Sur “I Think I’m Good” paru en 2020 sur le label de Gilles Peterson Brownswood Recordings, sa voix continue de s’affirmer. Il a enfin trouvé un médium pour lutter contre son instabilité mentale.

Cela nous amène à “Animals” , un album en grande partie conçu à Seattle, où Kassa Overall retourne en 2020, aménageant un petit studio dans le sous-sol de la maison familiale. Faisant le point sur sa vie, il déploie ses réflexions sur l’un des titres phares de l’album, Make Wy Way Back Home, avec le chanteur Nick Hakim, rencontré via Onyx Collective.

L’écriture de l’album se fait dans une période d’intense réflexion et de remise en question. Ready To Ball documente un moment de frustration où les revenus des concerts disparaissent alors que Kassa Overall est en pleine ascension. Il traduit l’ambivalence qui l’anime alors, fauché et désireux de réussir à tout prix dans un monde qui semble s’arrêter et payer le prix de l’opulence. Son refrain est comme hanté par les démons de l’auteur.

“C’est presque le morceau le plus uptempo et énergique de l’album, un hymne à la façon du “Get Money” de Notorious B.I.G et Junior Mafia, du genre ‘je viens récupérer mon argent’, dit-il, mais quand on écoute les couplets, on comprend qu’il pose des questions : À quel point voulons-nous acquérir ce qui brille ? Jusqu'où peut-on aller pour l'obtenir ? Parfois, je me dis que continuer d'avancer demande déjà beaucoup trop d'efforts et que je n'ai pas le temps de me demander si ma santé mentale et mon âme s'y retrouvent. C'est de cette polarité qu'il est question".

D’autres chansons, comme The Lava is Calm, témoignent d’un état d’esprit instable sous une surface trompeusement tranquille. Hangin on by a thread / I could never be dead / There’s a mountain inside my heart now / Yet the lava is calm. (Accroché à un fil / Je ne pourrais jamais être mort / Il y a une montagne dans mon cœur maintenant / Pourtant la lave est calme).

“Animals” dévoile par ailleurs l’étendue du spectre de production de Kassa Overall et sa sensibilité rythmique unique, aussi bien derrière une boîte à rythme Roland 808 qu’avec son jeu de batterie abstrait et moderniste, finement séquencé. L’album bénéficie de contributions renversantes de musiciens proches de Kassa, dont Bendji Allonce, fils du pionnier du compas haïtien Herman Nau, qui déploie ses motifs de conga à plusieurs titres, dont No Camera et Still Ain’t Find Me. Tomoki Sanders, autre acolyte régulier, apporte de la spiritualité au saxophone ténor, dans un esprit évidemment proche de son père récemment disparu Pharoah Sanders. Il y a des cuivres inspirés par le travail qu’Oliver Lake a réalisé sur l’album “Debut” de Björk (Anxious Anthony), et de superbes arrangements de cordes signés Jherek Bischoff sur So Happy, une chanson interprétée par l’étonnant duo Laura Mvula / Francis and the Lights. Il y a la grosse caisse dépouillée de Clock Tickin, parfait canevas pour le rap incisif de Wiki et Danny Brown…

La suite de trois morceaux composée de So Happy, Its Animals et Maybe We Can Stay donne à l’album son socle thématique. Its Animals évoque la difficulté et la pression d’incarner son moi naturel auprès du public. Mais “Animals” offre davantage qu’une métaphore sur les paradoxes de la vie de Kassa Overall, c’est aussi un manifeste sur la façon dont les noirs sont traités :

“Nous nous considérons comme des humains, n’est ce pas ? Pourtant on se conduit comme des animaux les uns envers les autres. On justifie l’immoralité en privant les gens d’une part de leur humanité : c’est un animal, donc je peux le traiter comme tel. Toutes ces petites questions que je pose dans ces chansons renvoient vers de grandes questions à propos de l’humanité : suis-je libre ou suis-je un animal de cirque ? Ces questions rejoignent la façon dont je pense à la race”

Going Up, le dernier titre de l’album, se termine sur un double sentiment de transcendance et de retour ; on y entend les voix de deux rappeurs de la côte ouest des Etats-Unis qui ont profondément influencé Kassa Overall : Lil B et Ishmael Butler de Shabazz Palaces et Digable Planets.

Pour Kassa Overall, trouver son chez-soi signifie à la fois retrouver ses racines et s'envoler vers un panthéon de grands noms. Les deux chemins lui sont ouverts.

(extrait du communiqué de presse)