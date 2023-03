Jazz Bonus : Keith Jarrett - Book of Ways

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ce qui fascine et surprend encore aujourd’hui est la grande variété de sons et de rythmes constituant la trame de cette musique — Keith Jarrett jouant ici de deux instruments de façon alternative et parfois simultanément. Allant jusqu’à évoquer par moments dans ses techniques de jeu la musique japonaise pour luth et koto, c’est toute la gamme des modes d’expression propre au clavicorde que Jarrett explore dans ces improvisations. Cette richesse sonore propre à l’instrument est rendue dans ce disque avec une précision et une intensité rares grâce à des techniques d’enregistrement novatrices.

A propos de “Book of Ways” , Keith Jarrett a précisé en 2002 :

„À ma connaissance, cet enregistrement est unique a plus d’un titre. Nous avions trois clavicordes à disposition dans le studio : deux étaient disposés de façon à ce que je puisse les jouer simultanément, le troisième étant placé sur le côté. Nous avions également placé les micros très près des instruments afin de capter toute la gamme des dynamiques dont ils sont capables (le clavidorde est un instrument très silencieux que l’on n’entend pas à plus de quelques mètres). Les deux CDs ont été enregistrés un jour off entre deux concerts de mon trio, sans aucun matériel préétabli. Tout s’est décidé et s’est réalisé de façon spontanée durant les quatre heures qu’a duré l’enregistrement.”

(extrait du communiqué de presse)