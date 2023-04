Jazz Bonus Kenny Wheeler - Gnu High

Ce vendredi, réédition en vinyle, dans la nouvelle série audiophile Luminessence d’ECM, de l'album mythique des débuts de Kenny Wheeler chez ECM. Enregistré à New York en 1975 et produit par Manfred Eicher, “ Gnu High ” a permis au trompettiste canadien d'atteindre un nouveau niveau de reconnaissance internationale, tant pour son jeu passionné que pour son écriture profondément lyrique. De plus, Kenny Wheeler est ici à la tête d'un extraordinaire quartet, avec Keith Jarrett, Dave Holland et Jack DeJohnette, tous maîtres de l'improvisation qui ont façonné leur alchimie collective en tant que membres des groupes de Miles Davis. "Ce que vous entendez", dit Jack DeJohnette, "c'est la spontanéité du moment". Dave Holland note que “Gnu High” "a cette merveilleuse combinaison de la forme et de l'harmonie des morceaux de Kenny, mais aussi cette façon très libre de les interpréter". L'album comprend de nouvelles notes de l'ami, du collègue et du biographe de Kenny Wheeler, Nick Smart.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

À écouter dans l'émission avec Sylvain Luc : Sylvain Luc, de la mélodie avant toute chose Open jazz Écouter plus tard écouter