Jazz Bonus : Kurt Elling, Charlie Hunter - Guilty Pleasures

Débordant du charisme, de l'énergie et du sens du spectacle qui caractérisent le chanteur, " Guilty Pleasures" offre aux fans du premier album de Kurt Elling, “SuperBlue”, six reprises de haute volée (dont Boogie Down d'Al Jarreau comme vous ne l'avez jamais entendu !). Il y a un jeu et une liberté supplémentaires dans ces nouveaux enregistrements, et l'étincelle créative et l'intensité de Kurt Elling pour raconter des histoires restent au cœur de la réalisation. Le grand chanteur de Chicago continue à surprendre dans chaque nouvel enregistrement.

Le New York Times a décrit Kurt Elling comme "le chanteur de jazz masculin le plus remarquable de notre époque", une déclaration qui se confirme à chaque nouvelle sortie.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

