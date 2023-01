Jazz Bonus : Lady Blackbird - Black Acid Soul (Deluxe Edition)

Marley Munroe aka Lady Blackbird n'avait pas l'intention de déclencher une révolution. Pourtant, c'est exactement ce qu'elle a fait. Le 27 mai 2020, la chanteuse basée à Los Angeles, a sorti son premier single, une reprise du célèbre "Blackbird" de Nina Simone, référence dans la lutte pour les droits civiques. Près de six décennies plus tard, l'assassinat de George Floyd, survenu deux jours avant la sortie de la version de Lady Blackbird, a donné à cette nouvelle interprétation une puissance coïncidente mais non moins brutale. Minimal mais riche, classique mais d'actualité, à la fois doux et puissant, Black Acid Soul, le premier album de Lady Blackbird, lève le voile sur une artiste fantastique à la personnalité intense, au talent inné et à la voix envoûtante. Entre reprises et originaux, les 11 titres qui le composent constituent un univers propre à Lady Blackbird et en font d’elle l’une des meilleures nouvelles voix du moment. Êtes-vous prêt à vous envoler avec Lady Blackbird ?

Le phénomène soul-jazz de 2021 qu’on n’attendait plus offre une version augmentée à son premier album ‘Black acid Soul’, unanimement salué par la critique et le public. Cette édition deluxe est agrémentée de 11 nouveaux titres, 5 inédits dont le single entraînant Feel it Comin, et 6 remixes d’artistes parmi lesquels Greg Foat ou encore Emma Jean Thackray.

“C’est l’histoire d’une vie qui montre qu’avant de pouvoir voler, nous devons apprendre à ramper. C’est aussi une histoire qui montre aussi le changement des mentalités sur la sexualité et l’identité de genre. Au milieu d’un mouvement qui oeuvre pour l’acceptation et l’inclusion de tous, j’espère que cette chanson vous fera danser toute la nuit. En tant que membre de la communauté LGBTQIA, il y’a du pouvoir dans la joie et c’est important de marquer les victoires”

Sorti en 2021,”Black Acid Sou”l a été unanimement salué par la critique internationale. Le Sunday Times l'a nommée "Breaking Act" déclarant qu'elle "apporte une voix d'une nuance extraordinaire et un phrasé immaculé à une sélection de reprises et d'originaux" dans une critique de 4 étoiles. The Guardian a décerné à l'album une critique de 5 étoiles, remarquant que Blackbird "trouve sa vocation avec une extraordinaire collection de chansons et de performances qui vous brûlent profondément", ce qui lui vaut d'être comparée aux poids lourds de la soul, du jazz et du blues que sont Issac Hayes, Chaka Khan, Billie Holiday, Gladys Knight, Tina Turner et Amy Winehouse.

Enregistré avec des musiciens comme Deron Johnson, entendu entre autres aux côtés de Miles Davis, ou Trombone Shorty (Lenny Kravitz, Rod Stewart, Jon Baptise) le projet a été remarqué par sa fresque de reprises revitalisant et se réappropriant l’oeuvre prophétique et sociale de légendes telles que Nina Simone et Sam Cooke, sans oublier des titres d’artistes trop souvent oubliés comme The Three Degrees, Irma Thomas et la chorale gospel/funk Voices of East Harlem. Ajoutez à tout cela deux remarquables originaux "Five Feet Tall" et "Fix It" (sur une mélodie de Bill Evans) et vous obtenez l’un des grands albums de l’année 2021.

L'artiste basée à Los Angeles a récemment terminé sa tournée à travers le Royaume-Uni avec des guichets fermés à Bristol, Manchester et à l'Union Chapel de Londres. En plus d'avoir foulé les scènes du Festival de Jazz de Montreux, du Festival de Jazz de Newport, du Festival de Jazz de Cheltenham, du Festival de Jazz Love Supreme et du Festival Mostly Jazz, Funk & Soul elle a également assuré la première partie de la tournée britannique de Gregory Porter.

