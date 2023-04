Jazz Bonus : Laurent Bardainne vs Prince Waly - Session Unik

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



En 2010, la discothèque de la Maison de la radio fait l’acquisition d’un graveur de vinyles afin de créer des archives musicales uniques pour les antennes de Radio France. Dès lors, l’appellation de Session Unik est donnée à ce type d’enregistrement. En 2015, sont produites les trois premières Session Unik sous leur forme actuelle : des duos inédits gravés sur vinyles 45 tours en édition limitée. Depuis une véritable collection a vu le jour avec notamment : Christophe et Bachar Mar Khalifé, MC Solaar et Fred Pallem, Angélique Kidjo et Catherine Ringer, Laurent de Wilde et Yael Naim, Nosfell et Jeanne Added, Piers Faccini et Ibrahim Maalouf, Ray Lema et Oumou Sangaré, Chloé et Vassilena Serafimova ou encore Babx et Archie Shepp....

Session Unik, ce sont des duos inédits d’artistes enregistrés en studio, gravés sur vinyle en direct et diffusés dans le réseau des disquaires indépendants le jour du Disquaire Day. Rares et précieux, le tirage des vinyles Session Unik est limité à 300 exemplaires. Événement attendu et incontournable des amoureux du live et des grands moments de radio, l’Adami et Fip offrent un concert annuel avec un plateau Unik. Décliné en live sur le concept de Session Unik, les artistes, de cette édition et de celles des années précédentes, se retrouvent sur scène pour des duos inédits et vivre des instants rares... et UNIK !

(extrait du communiqué de presse)

Les 13 & 16 mars, c’était le tour de Laurent Bardainne + Prince Waly