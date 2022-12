Jazz Bonus : Laurent Coulondre - A Trip in Marseille

À réécouter : Hélène Dumez, paradis improvisés Écouter plus tard écouter 54 min

Le premier morceau de “A Trip in Marseille” nous plonge immédiatement dans le for intérieur de Laurent Coulondre : une énergie débordante, un jeu pianistique riche et percussif... Dès le deuxième morceau s’installe un autre univers, ultra sensible, plus intime. Quand se mêlent avec intelligence et raffinement ces deux traits de personnalité, qui parfois semblent s'opposer, et son jeu pianistique irréprochable, on obtient un album solo émouvant, intense et d'une grande profondeur, comme un portrait musical, un instantané d'une journée de sa 33ème année. Mixage et mastering de Julien Bassères.