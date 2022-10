Jazz Bonus : Lee Fields - Sentimental Fool

Avec une carrière déjà longue de plus de cinq décennies - Lee Fields, 72 ans, est l’un des grands soulmen encore en pleine activité. Vétéran à la carrière atypique, il règne aujourd’hui en maître sur la scène soul contemporaine, entouré des meilleurs musiciens du genre. Son infaillible charme vocal et la qualité de production de ses albums n’ont laissé personne indifférent ces dernières années, pas même des figures du rap américain qui n’hésitent pas à le sampler - Dr. Dre, A$AP Rocky ou encore Travis Scott pour ne citer qu’eux. Brillant de mille feux dans les costumes qu’on lui connaît, écrivant et enregistrant avec une ténacité inébranlable, Lee ne ralentit pas la cadence et continue de construire sa légende.

Le natif de Caroline du Nord retrouve le producteur Gabe Roth (Sharon Jones & The Dap-Kings, Amy Winehouse...), vingt-cinq ans après leur première rencontre déterminante. Début 2022, Lee Fields rejoint Gabe Roth aka Bosco Mann dans les nouveaux studios Daptone à Riverside en Californie pour enregistrer “ Sentimental Fool ”, un album sur lequel il prend une direction plus southern soul, teintée de blues, qui fait instantanément écho à la puissance et l’humanité brute de sa voix et de ses textes.

Sonnant comme un retour aux racines R'n'B de Lee Fields, le disque réunit la crème des musiciens de la famille Daptone : le guitariste Thomas Brenneck (Charles Bradley, Mark Ronson, Kali Uchis, Charlotte Day Wilson…), le bassiste Benny Trokan (Michael Rault, Mayer Hawthorne…), le batteur Brian Wolfe (Cochemea, David Byrne, Sufjan Stevens…), les claviéristes Victor Axelrod (Sharon Jones, Amy Winehouse, Charles Bradley…) et Jimmy Hill (Wilson Pickett, Naomi Shelton…), les saxophonistes Neal Sugarman (The Dap-Kings) et Ian Hendrickson-Smith (Amy Winehouse, Sharon Jones…), le trompettiste Dave Guy (The Dap-Kings, Lizzo, Norah Jones…) ainsi que de nombreux autres musiciens additionnels et choristes de premier ordre.

“Grâce au travail de Gabe, j’ai l’impression que cet album me représente pleinement. L’émotion est au cœur de ma vie et donc de ma musique. Ce disque m’a permis de montrer de quoi je suis capable. Non pas que mes capacités vocales dépassent celles des disques précédents, mais je repousse mes limites dans la transmission des émotions. Je crois que je peux faire pleurer quelqu’un si je le veux. Artistiquement, mon défi est de proposer quelque chose de toujours plus profond, et en ce sens j’ai l’impression de ne jamais être allé aussi loin” confie Lee Fields.

Né en 1950 à Wilson en Caroline du Nord, Lee Fields arrive à New York en 1967, guidé par l'obsession de devenir une star de la soul avec comme modèle James Brown et sa prestation légendaire dans The T.A.M.I. Show. Durant les décennies suivantes, Fields se forge une réputation en sortant régulièrement des disques et des singles, dont le classique de 1973 Let's Talk It Over. Pour autant, sa carrière ne décolle pas comme il pouvait l’imaginer, en raison d’un contexte défavorable et d’opportunités manquées*.* Celui que l’on surnomme “Little JB” ne lâche pas prise et garde la flamme en continuant de se produire sur le circuit blues et soul du sud des Etats-Unis.

En 1996, Lee Fields enregistre "Let A Man Do What He Wanna Do" pour Desco Records, un label indépendant basé à New York, co-fondé par le producteur et musicien Gabriel Roth. L’album “Let's Get A Groove On” en 1998 place alors Lee Fields dans la position d’icône du revival soul/funk pour une toute nouvelle génération de fans du genre à travers le monde.

En 2009, il connaît un succès mondial avec l’album” My World” et des singles comme Ladies ou encore Honey Dove cumulent aujourd’hui des dizaines de millions d’écoutes sur les plateformes de streaming. Après une série de sept albums sortis entre 2002 et 2020 avec son groupe The Expressions et d’innombrables concerts sur les scènes du monde entier - du Carnegie Hall à L’Olympia, de Coachella aux Vieilles Charrues -, Lee Fields règne aujourd’hui en maître sur la scène soul internationale, s’offrant une place de choix parmi les géants de ce courant intemporel.

(extrait du communiqué de presse)

Tournée française 2023 :

2/2 Nimes (Paloma)

3/2 Toulouse (Bikini)

4/2 Lyon (Transbordeur)

7/2 Bordeaux (Krakatoa)

9/2 Rennes (Antipode)

10/2 Nantes (Stereolux)

11/2 Rouen (106)

14/2 Lille (Aéronef)

16/2 Reims (Cartonnerie)

17/2 Paris (Trianon)