Jazz Bonus : Les Grands Entretiens de Erik Truffaz

Erik Truffaz naît en 1960 en pays de Gex, un pied en France, l’autre en Suisse. Très tôt, la trompette devient l’instrument de son émancipation et de son autonomie. Fanfare en culottes courtes, orchestre de bal avant le poil au menton, avant le tâtonnement des premiers groupes.

Les années 90 seront des années-lumière. 1993, à la fois un premier album et la consécration comme lauréat du Concours de La Défense. 1996, la signature chez Blue Note. 1998, le bien nommé « The Dawn ». Et en 1999 l’immense succès de « Bending New Corners ». A star is born.

Le littéraire qui sommeille sous le trompettiste va installer l’intranquillité, changer d’angle, de pulsations, de couleurs. Il va se donner des scénarios, alterner fièvre et dépouillement, ériger l’interplay en philosophie de vie. La lune en rougira.

Depuis 30 ans, Erik Truffaz multiplie et alterne les stimuli pour générer de nouveaux univers. Le cinéma, la danse, la bande dessinée, les voyages et les rencontres sur d’autres planètes musicales. Et la complicité littéraire, entre mots et silences, avec Sandrine Bonnaire.

Quelques jardins secrets, orchestre symphonique ou ensemble vocal, et des collaborations de sideman de luxe en disent long sur sa distance à l’ego. L’aveu de ses influences de trompettiste aussi ou son éthique du renouvellement. Erik Truffaz est surtout lui-même là où on ne l’attend pas.

