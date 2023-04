Jazz Bonus : Limousine - Hula Hoop

Le kilométrage (quatre albums au compteur depuis 2005) n'affecte pas le quartet Limousine qui embarque cinq invités sur son nouveau disque, “Hula Hoop”. Cinq passagers et autant de voix, ce n'est pas rien pour une formation dont la caractéristique fut précisément de produire une musique instrumentale débarrassée de toute posture stylistique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En inscrivant aujourd'hui son cinquième album au compteur, on pourrait penser que Limousine est une machine bien rodée. David Aknin (batterie), Laurent Bardainne (saxophones), Maxime Delpierre (guitare) et Frédéric Soulard (claviers) connaissent par cœur les sentiers et les voies rapides qui conduisent aux paysages de la musique instrumentale dont ils sont des explorateurs invétérés. La remise en question est toutefois permanente. C'est le cas ici avec “Hula Hoop” qui, toujours drapé de cette élégance constitutive de Limousine, amorce un cycle inattendu.

Publicité

Des voix chez Limousine : une révolution s'agissant d'un quartet dont le concept était précisément de s'en passer, si bien qu'il s'est souvent défini comme un groupe pour des chanteurs qui n'existent pas. Désormais, la mission fut de trouver que ces chanteurs, ou chanteuses, existent.

Un casting qui alterne figures iconoclastes et jeunes espoirs pour une virée certifiée Grand Tourisme : Malik Djoudi, Amber Burgoyne, Lucas Santtana, Victor Solf et Akhenaton prennent place dans cette nouvelle aventure. Rappeur, chanteurs ou chanteuse, ces cinq interprètes se glissent naturellement dans les sapes de Limousine, comme si chacun des morceaux avait été spécialement taillé pour eux

Ballade tropicaliste pour le Brésilien Lucas Santtana, aparté boom bap jazzy en compagnie d’AKH, nocturne soulful et intimiste avec la révélation from Brighton Amber Burgoyne ou déambulation mélancolique avec Malik Djoudi, Limousine rassemble à dessein une belle internationale à la française.

Pour le reste, le quartet garde sa ligne de conduite : la moitié des titres sont des instrumentaux, tantôt euphorisants ou oniriques, et confirment sa capacité à créer des espaces en apesanteur.

À l'arrivée, “Hula Hoop” est un pur album de Limousine dont il perpétue l'élégance tout en constituant sa version augmentée.

(extrait du communiqué de presse)