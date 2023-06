Jazz Bonus : Linda May Han Oh - The Glass Hours

C'est un aspect inévitable de l'expérience humaine que d'être confronté à la vulnérabilité de notre existence même et à la brièveté ultime du temps que nous passons sur cette planète. Avec son nouvel album à couper le souffle, “ The Glass Hours ”, Linda May Han Oh, lauréate d'un Grammy, a créé un recueil de musiques saisissantes et profondément émouvantes pour dépeindre ses propres sentiments à propos de la mortalité et de la façon dont nous la vivons et l'apprécions. L'album montre l'évolution de l’univers captivant de Linda May Han Oh en matière de composition et son talent pour explorer des questions sociétales monumentales sous une forme personnelle et intime.

Le Wall Street Journal a qualifié Linda May Han Oh de "l'une des étoiles montantes les plus dynamiques du jazz d'aujourd'hui". Elle et l'une des bassistes les plus demandées dans le jazz moderne et a travaillé avec des maîtres tels que Pat Metheny, Vijay Iyer, Kenny Barron, Dave Douglas, Joe Lovano et la regrettée Geri Allen. Elle a été l'une des musiciennes du film Pixar “Soul”, sous la direction musicale de Jon Batiste, et a récemment remporté son premier Grammy pour le meilleur album de jazz instrumental en tant que membre de l'ensemble de Terri Lyne Carrington “New Standards Vol. 1”.

Parallèlement à ces réalisations, les projets de Linda May Han Oh en tant que leader et compositrice n'ont cessé de prendre de l'ampleur, avec son précédent album, “Aventurine” (2019), qui associe un groupe de jazz à un quatuor à cordes et à un ensemble vocal pour une musique complexe et expressive. “The Glass Hours” revient à la forme du quintet, mais composé de cinq musiciens au talent unique et innovant : Linda May Han Oh à la basse acoustique et électrique et aux chœurs, ainsi que la chanteuse Sara Serpa, le saxophoniste ténor Mark Turner, le pianiste Fabian Almazan et le batteur Obed Calvaire, qui retrouve Linda May Han Oh pour la première fois depuis son premier album”Entry” en 2009.

Il n'est pas nécessaire de mentionner (bien qu'on ne puisse pas vraiment l'éviter) que dans les années qui ont suivi la sortie de ”Aventurine”, la pandémie et le confinement ont forcé les gens du monde entier à recondidérer les choix qu'ils avaient faits et les options qui s'offraient à eux pour l'avenir. Au cours de la même période, Linda May Han Oh et Fabian Almazan, son partenaire et collaborateur, ont également accueilli leur premier enfant, ce qui a nécessairement modifié les priorités et les perspectives. Regarder son fils dans les yeux a fait naître de nouvelles perspectives plus profondes dans l'esprit de Linda May Han Oh, dans le contexte du volume d'informations qui accompagnent les heures de travail exigées par un nouveau-né. La conscience aiguë des crises mondiales a conduit la contrebassiste et compositrice à s'interroger sur la valeur de la musique dans une société qui a tant besoin d'aide.

"À un moment donné, dit-elle, en tant qu'artiste, il faut réfléchir et se demander : "Pourquoi est-ce que je joue de la musique alors qu'il se passe toutes ces choses dans le monde ? Nous passons tous par des phases où nous réalisons à quel point le temps que nous passons ici est précieux et fragile, et où nous nous demandons comment nous allons améliorer notre vie et celle de ceux que nous aimons. Dans une certaine mesure, ces questions sont irréconciliables, mais la musique a été pour moi une force de guérison. Elle m'aide à me replonger dans le moment présent et à surmonter cette confusion".

Le vertigineux début de l'album, Circles, est insistant, un portrait suggestif du tapis roulant de la vie moderne. La mélodie bégayante tourne sur elle-même, à la manière d'un ourobouros, déclenchant le solo en spirale de Fabian Almazan et les courses en cascade de Mark Turner. L’éloquence de Linda May Han Oh calme les débats, rappelant l'importance de rester conscient de l'instant présent au milieu de toutes les sollicitations de notre attention. Les rythmes agités de Obed Calvaire et la composition urgente de Fabian Almazan ne permettent cependant pas à ces distractions de disparaître complètement.

S'ouvrant sur une conversation intime entre la basse chuchotante de Linda May Han Oh et le piano chatoyant de Fabian Almazan, se répercutant dans des aurores électroniques, Antiquity est un vaste morceau narratif représentant une dystopie nostalgique, un paysage mental gelé et aigri par des rêves de gloires passées (aussi imaginaires soient-elles). "Je pense qu'il y a des aspects positifs à s'accrocher à des souvenirs d'une manière qui peut être tout à fait saine", explique Linda May Han Oh. "Mais il peut être facile de s'enfermer dans le passé. L'addiction aux écrans peut alimenter ces idéaux dystopiques et maintenir les gens piégés et isolés du reste du monde, même s'ils se sentent connectés en cliquant sur un bouton.”

De peur que l'album ne ressemble à une litanie de maux contemporains, Chimera et Imperative offrent des remèdes déterminés, des odes au cran, à la volonté et à la résilience qui nous poussent à aller de l'avant dans n'importe quelle entreprise. "J'ai besoin de ce sentiment de danger dans ma vie", déclare Linda May Han Oh. "Je pense que c'est pour cela que je joue de la musique improvisée. Il y a toujours cette question de ce qui va se passer ensuite et la possibilité que tout s'écroule.” L'exaltant Phosphorus, quant à lui, exulte les joies et les frissons de la vie - musicale et autre.

Jus Ad Bellum, le terme latin pour "guerre juste" ou les justifications requises pour s'engager dans une bataille, est un examen passionné de la glorification et de la tragédie de la guerre. La chanson, ainsi que les paroles pleines de tristesse de Linda May Han Oh, ont été inspirées par un cours sur les droits de l'homme internationaux que la compositrice a suivi dans le cadre de ses efforts pour s’investir et relever les défis plus vastes de l'humanité.

Après la pause méditative de Respite / Interlude, l'explorateur The Other Side plonge Linda May Han Oh dans la question de la vie après la mort, dont l'obsession peut être porteuse d'espoir, mais peut aussi éclipser l'urgence de résoudre les problèmes de notre monde physique. L'album s'achève sur le rayonnant Hatchling, une célébration de la vie nouvelle qui clôt cet album sur une note de bonheur et d'espoir.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)